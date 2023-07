Pogacar in ginocchio a fine turno? “Sui grandi palchi, Jumbo non lo ha mai lasciato recuperare”, spiega Cyril Saugrain.

Palco Regina Giro di Francia 2023Questo mercoledì era tra Saint-Gervais e Courchevel. Strada di montagna austriaca Felice Gal Vittoria su un distaccamento reale. lontano, Pogacar completamente esploso. Cyril Saugrain è tornato in azione per questa gara.

Simone YatesE Davide GodotE Bello Bilbao O Giulio lo sarà C’erano molti contendenti per la vittoria nella fuga di quel giorno. Ma alla fine Felix Gall è stato il più forte sul Col de la Luz. “In futuro possiamo immaginarci con questo corridoreE Cyril Saugrain in abbondanza. L’abbiamo vista durante le corse a tappe del Tour de Suisse. È sopraffatto dai talenti e ha anche la capacità di riprendersi. Si può immaginare di vederlo partire in un Grand Tour per vedere cosa può fare nella classifica generale da leader. Oggi è stato comunque il più forte sul Queen’s Stage.“

Più potente, Pogacar Lo è stato per molto tempo negli ultimi anni. Ma quel tempo sembra essere in qualche modo scaduto. Lo sloveno, però, ha perso l’equilibrio come non aveva fatto al Tour. “Il piano di Jumbo era di sbarazzarsi di Pogacar e potrebbe essersi esaurito aumentando i suoi sforzi all’inizio del round. Ma, sui grandi palchi, Jumbo non lo ha mai lasciato recuperare. La punizione è caduta oggispiega il francese. È il colpo peggiore. Lo sapremo stasera o più tardi se è più grave, ma ho la sensazione che sia stata una giornata difficile.“

Torna tranquillo domani. Ma chi andrà con A.J Phillips Sovrano sulla confezione finale? “A parte Alpecin e forse Jayco, non vedo molte persone correre domani. Ma penso che l’unico posto che Philipsen non vuole perdersi sia sugli Champs, così possiamo partire domani.“