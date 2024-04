Voli partiti stamattina all'aeroporto di Bruxelles senza bagagli: “Non ho quasi nessuna possibilità di riprenderli prima della fine della mia crociera”, si lamenta Frank.

Molti di voi ci hanno informato tramite il pulsante arancione avvisandoci che martedì mattina all'aeroporto di Bruxelles si sono verificati problemi con la consegna dei bagagli. È il caso di Franck-André, partito questa mattina per Nizza. “Questa sera ci imbarcheremo su una barca per una mini crociera, quindi è impossibile ritirare i bagagli prima di domenica“, ha scritto.

Lo abbiamo chiamato dalla sua barca. “Ci è stato chiesto di depositare i bagagli in un altro luogo designato e poco prima del decollo il capitano ci ha informato che i bagagli non sarebbero stati a bordo.“, Lui dice. “Non ho quasi nessuna possibilità di riaverli indietro prima della fine della mia crociera. Ciò che mi dispiace è l'apparente mancanza di comunicazione e il fatto che non siamo stati informati che i nostri bagagli non sarebbero stati con noi all'arrivo. Partiamo perché stiamo navigando da un porto all'altro quindi non porterò i miei bagagli.“