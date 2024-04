Bayern Monaco-Real Madrid: possibili formazioni

Questa sera il Bayern Monaco ritroverà in Carlo Ancelotti una vecchia conoscenza. Tra il 2016 e il 2017, l'italiano si è seduto sulla prestigiosa panchina bavarese. I tedeschi sono chiaramente diffidenti nei confronti di El Sayed, che conosce il club a memoria e ha una solida esperienza. Ieri, in conferenza stampa, sia Joshua Kimmich che Thomas Tuchel hanno elogiato Ancelotti, il temibile tecnico. Ma all'Allianz Arena i Monaco non hanno intenzione di fare le vittime e sperano di vincere stasera l'andata della semifinale di Champions League.

Il resto seguirà dopo questo annuncio

Per raggiungere questo obiettivo, Tuchel dovrà rinunciare a diversi giocatori, in particolare Kingsley Coman, Sacha Boye e Bouna Sarr. Ma potrà contare su gran parte della sua collezione, andata distrutta nei giorni scorsi. Il TT deve quindi optare per un 4-2-3-1 con l'indistruttibile Manuel Neuer a tenere a bada le gabbie. Davanti a lui dovremmo trovare una fila di quattro giocatori, da sinistra a destra, Noussair Mazraoui, Eric Dier, Matthijs De Ligt e Joshua Kimmich. C'è però incertezza sul difensore olandese, che eventualmente potrebbe essere sostituito da Kim Min-jae.

Per leggere

Antonio Rudiger vuole “far saltare in aria” Kylian Mbappe

Qualche dubbio da una parte o dall'altra

A centrocampo avrà molto da fare la coppia Leon Goretzka-Konrad Laimer. Per supportare Harry Kane, in attacco, Tuchel dovrà fare affidamento su Rafael Guerrero, Jamal Musiala e Leroy Sane. Una squadra che fa bella figura e rischia di mettere qualche problema al Real Madrid. Ma Carlo Ancelotti ha tanti assi nella manica per far inchinare i bavaresi. Questo anche se dovesse fare a meno dei servizi di Dani Carvajal (squalifica) e David Alaba (infortunio). L'italiano dovrebbe quindi scommettere in anticipo sul 4-4-2. Nonostante il rientro dall'infortunio di Thibaut Courtois, presente nel girone, sarà Andriy Lunin a segnare questa sera.

Il resto seguirà dopo questo annuncio READ Radja Nainggolan si mette in fuorigioco: qual è il futuro di un Ninja ad Anversa?

In difesa, Ferland Mendy inizierà a sinistra, e Lucas Vazquez sostituirà l'assenza di Carvajal nella posizione di terzino destro. Nel perno centrale, Antonio Rudiger sarà accompagnato da Aurelien Chouamini. Resta però qualche dubbio perché alcuni media indicano la possibilità che Nacho sia titolare al posto del francese, che troverà posto a centrocampo. A centrocampo dobbiamo trovare il quartetto: Jude Bellingham – Toni Kroos – Eduardo Camavinga – Fede Valverde. Se Tshwamini non dovesse finire in difesa, prenderebbe il posto di Camavinga a centrocampo. Nessuna sorpresa, infine, per la presenza di Rodrygo e Vinicius Junior. Le Merengues, come i bavaresi, stasera daranno il massimo.

Parions Sport en Ligne e Foot Mercato ti offrono un bonus di benvenuto di 100€ e un bonus senza deposito di 10€ con il codice FM10. Una vittoria del Bayern può farti guadagnare fino a 230€ e una vittoria del Real fino a 295€.