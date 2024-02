La Standard eserciterà l'opzione su una delle sue nuove reclute! – Tutto il calcio

Primo rinforzo della Roche durante il mercato invernale, Souleymane Doumbia ha convinto Ivan Leko e la dirigenza dello Standard. L'opzione contrattuale del terzino sinistro verrà revocata alla fine di marzo e il suo contratto durerà fino a giugno 2026.

Lo Standard aveva bisogno di un terzino sinistro sin dall'estate, ma ha aspettato fino ai primi giorni della finestra di mercato invernale per ingaggiare Souleymane Doumbia. Immediatamente, il lato sinistro, reclutato liberamente dopo la sua partenza da Angers, si è messo completamente al servizio della squadra e di Ivan Lekou.

Dalla sua seconda apparizione, contro l'Anversa, il 27enne si è preparato e ha combattuto con costanza. Il suo impatto fisico è buono, sul lato sinistro e ne ha davvero bisogno.

Lo Standard eserciterà l'opzione di Souleymane Doumbia

Da allora, nella formazione titolare di ogni partita, Souleymane Doumbia ha già interpretato il ruolo di un pompiere in servizio con i tifosi, dopo la battuta d'arresto subita a Westerlo. Se Arnaud Boudaert ha incontrato i tifosi frustrati e ha criticato il suo management per non averlo fatto, e gli stessi tifosi hanno criticato Kostas Laives per non averlo fatto, Doumbia, in sole cinque partite, è riuscito a giustificare la sua posizione.

Oltre al suo impatto fisico, l’ivoriano porta uno stato d’animo di cui Ivan Lekou ha bisogno nel suo gruppo. Insomma: convinto. Tanto che secondo le informazioni di seraLo Standard aveva previsto di esercitare l'opzione prevista per nascita nel contratto del parigino. Questa opzione, che sarà esercitata entro la fine di marzo, consentirà al terzino sinistro di restare legato allo Standard fino al 30 giugno 2026.