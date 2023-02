Jesper Fredberg spiega la finestra di mercato invernale per l’RSC Anderlecht

Jesper Friedberg ha attraversato un difficile periodo di transizione per il suo debutto come CEO dello Sporting Danderlecht. Tuttavia, è ancora positivo.

Sul canale ufficiale di RSC Anderlecht Mauve TV, Jesper Friedberg Ha risposto alle domande dei fan dopo un periodo invernale turbolento e pesanti critiche. Il danese ha spiegato: “Il primo punto importante è stato pulire il cuore, senza voler mancare di rispetto ai giocatori. Volevamo che i giocatori presenti si adattassero allo stile e ai valori del club, in modo che ci fosse competizione”. “Questi trasferimenti non solo rafforzeranno la squadra a breve termine, ma anche a lungo termine”.

Nonostante i fallimenti che ha dovuto affrontare al suo debutto in Belgio, Friedberg rimane positivo. “Sono felice? Sì. Non salterò giù dal mio posto, perché penso che avrebbe potuto essere migliore”, ha ammesso. “Ma viste le circostanze, siamo riusciti a raggiungere traguardi importanti. Volevamo creare un ambiente positivo con giocatori affamati. Negli ultimi anni l’Anderlecht a volte ha speso troppo. Bisogna anche pensare alla finestra di mercato in uscita, che permetterà loro di essere più aggressivi nella finestra di mercato estiva”. Per quanto riguarda la squadra avversaria, volevamo un’ala, un marcatore e un terzino sinistro; quest’ultimo non è successo, motivo per cui sono ancora un po’ deluso”.

Non volevamo lasciare andare i nostri giovani talenti, ma a volte devi fare ciò che è meglio per il club.

L’Anderlecht è crollato, è vero, separandosi da Sebastiano Esposito, Fabio Silva o Wesley Hoedt… ma anche lasciandosi sfuggire giovani talenti come Anouar Ait El Hadj, Julian Doranfil ed Enoch Agei alla fine della finestra di mercato. “Esatto. Per noi è molto importante mantenere i nostri giovani talenti il ​​più a lungo possibile. Ma questi sono casi speciali. Ci sono circostanze finanziarie speciali e il fatto che alcuni non volessero prolungare, volessero lasciare l’Anderlecht”, Friedberg lamenti. “Vi assicuro che non era nostra volontà non tenerli, ma il dialogo non era possibile. Sono sicuro che troveremo soluzioni”. In futuro, ma questa volta non è stato così”.

Per quanto riguarda i trasferimenti mancati, soprattutto quello Harry Toffolo Ciò che ha spinto l’Anderlecht a sporgere denuncia contro la FIFA, anche Jesper Friedberg ha fornito una spiegazione. “Il giocatore (Toffolo) è sicuramente confuso quanto noi. È con noi da domenica. Non era nostra intenzione prolungare l’annuncio”, dice il direttore esecutivo della RSCA. “Ma è una situazione un po’ singolare, impareremo. C’è stato un infortunio e hanno voluto richiamare il giocatore all’ultimo minuto. Non sono contento di questo”.

Stessa cosa per l’aggressore: Tully Adorukari Avrebbe dovuto essere un viola, ma alla fine si è trasferito a Genk. “Molto rapidamente, abbiamo capito che qualcosa non andava in questo file. Il nostro desiderio è anche quello di portare giocatori che vogliono venire all’Anderlecht. Vogliamo che scelgano l’Anderlecht. Se vogliono firmare da qualche altra parte, beh, andiamo avanti ”, afferma Friedberg. “Ecco perché abbiamo tenuto Soleimani di riserva. Era sulla nostra lista”, dice, escludendo così l’idea di “acquisti dettati dal panico”.

Ci vediamo nel mercato estivo

“Islam Soleimani è un consolidamento dell’esperienza, è anche molto importante. Abbiamo Streukens, Raman, Stassen e ora Soleimani. Infine, sono molto contento dell’arrivo di Anders Dreyer, che fornirà molti dei gol e degli assist che abbiamo visto finora”, conclude Jesper Fredberg. “Ora abbiamo i mezzi per essere più offensivi nella prossima finestra di mercato, perché non c’è niente di peggio che avere ambizioni e non avere i mezzi per realizzarle. Nel frattempo, dovremo competere il più velocemente possibile per muoverci l’ordine gerarchico”. Non è esattamente “ci vediamo la prossima stagione”, ma quasi così…