Lo Standard è avvisato: “Ne avete abbastanza, tifosi attenti…” – All Football

Probabilmente lo Standard non può permettersi di nuovo una stagione come questa. I tifosi sono stati molto pazienti, ma secondo Marc Wilmots potrebbe non durare ancora a lungo.

Quante “stagioni di transizione” dovrà vivere lo Standard? Pensavamo che la squadra di Roche fosse stata rilanciata la scorsa stagione, ma la partenza di Ronny Deila e un periodo di mercato completamente fallito hanno rimesso tutto in discussione. E quest’estate Ivan Leko dovrà dare il massimo per creare un nucleo competitivo. Tra le preoccupazioni finanziarie e la prevista partenza, lo Standard potrà tornare e diventare di nuovo un top club? Sul set Tribuna, Marco Wilmots pessimista. “Devono concentrarsi molto sulla prossima stagione, i tifosi sono stati molto tranquilli per qualche anno, ma comincia a farsi strada una sensazione di stanchezza”, avverte Roche (163 partite, 80 gol). Stessa nota per Philip Albert, che spera che lo Standard esca dai guai. “Il futuro è tutt’altro che roseo”, teme. “La situazione finanziaria è molto difficile”. “Abbiamo bisogno di questo club e le soluzioni possono essere solo finanziarie, e i soldi non esistono”. 777 Partners ha enormi preoccupazioni finanziarie e Standard ha dovuto affrontare a lungo ritardi nell’ottenimento della licenza per questi motivi. C’è preoccupazione, soprattutto perché Lecco, come Della prima di lui, non accetterà un lavoro a lungo termine se non avrà garanzie…

