Un nuovo dramma di un giovane talento belga

Settimana non felice per il talento belga… Luka Owen ha appreso che sarà indisponibile per otto mesi a causa di un infortunio al ginocchio. Oggi anche Ethan Butera ha ricevuto brutte notizie.

Butera ha annunciato oggi sui social di doversi sottoporre nuovamente ad un intervento chirurgico. Il difensore mancino ha dovuto affrontare complicazioni durante la riabilitazione. Quindi il suo calvario continua. Butera non partecipa a nessuna partita da un anno e mezzo.

Si è infortunato gravemente al ginocchio all'inizio di dicembre 2022. Normalmente sarebbe dovuto tornare dopo otto mesi, ma sono sorti problemi. Inizialmente, secondo quanto riferito, non ha preso abbastanza sul serio il processo di riabilitazione.

Passa all'Ajax

Il giovane ha anche deciso di non prolungare il prolungamento con l'Anderlecht, nonostante per lui ci sia un ottimo progetto sportivo. Alla RSCA avrebbe potuto sostituire Jan Vertonghen/Ludwig Augustinsson se fosse stato in buona forma.

Ha già cambiato agente tre volte nell'ultimo anno. Così la RSCA lo ha venduto all'Ajax per 1,5 milioni di euro, più una forte provvigione sulla rivendita.

Lì non si è presentato al lavoro per un minuto. Sembrava sulla via del ritorno, ma ora aveva subito una nuova battuta d'arresto.