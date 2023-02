Al-Ittihad, dopo la noia, ha sconfitto l’Anversa e ha preso un’opzione nella finale della Coppa del Belgio

Ci è voluto fino all’84’ per dare una scossa all’andata della semifinale di Coppa del Belgio tra Union Saint-Gilloise e Anversa. Alla fine della noia, in una partita molto ravvicinata tra due squadre con pochi giocatori, Bart Newcube ha lanciato gli Unionisti per un capriccio rabbioso (1-0). Questa vittoria di misura consente al club di Bruxelles di fare una scelta in finale.

L’incontro sembrava un giro d’osservazione in vista della gara di ritorno a Boswell tra un mese. Le possibilità erano così rare e così intangibili che entrambe le squadre sono rimaste caute. Lazzaro Ha approfittato di un’opportunità all’inizio del gioco quando pulcino L’ho trovato vicino a un bersaglio impantanarsima ha perso la presa (xii).

Quindici minuti dopo, è stato trovato un passaggio all’indietro Equilencamp In area prima il giocatore dell’Anversa ha tirato troppo lontano (27). Nelson Ha risposto dall’altra parte del campo con un tiro dalla distanza dopo essersi ripreso Tomà (30 AH).

Nella ripresa la partita sembrava destinata inesorabilmente al pareggio, quando le uniche probabilità decise dopo l’intervallo sono state un tiro deviato di Lazar (56esimo) e un tiro a lato della porta. Jansen (60). Anversa ha rifiutato di rivelarsi e lasciare spazio al sindacato.

È finalmente Newcube Che ha aperto la situazione e liberato il campo, ha vinto con un cross di testa sul secondo palo di Laboussin (1-0, 84° posto). L’unico gol dell’olandese si rivela decisivo per i brussellesi che con lui ne approfittano al termine dell’andata.

Le due squadre si incontreranno nuovamente il 2 marzo nella decisiva gara di ritorno. Zulte, Waregem e Michelin si incontreranno giovedì nella gara di andata, per poi tornare il 28 febbraio a contendersi il secondo posto nella finale di Coppa del Belgio.