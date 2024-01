Jannik Sinner vince l'Australian Open e detiene il suo primo campionato importante

Le promesse fatte da Jannik Sinner alla fine della scorsa stagione sono state mantenute, e in che modo! Al termine di una finale pazzesca dell'Australian Open, l'italiano ha dominato Daniil Medvedev con una strepitosa rimonta. Dopo essere stato sotto di due set a zero dopo 1 ora e 25 minuti, ha vinto 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, in 3 ore e 44 ore. A 22 anni vince il suo primo titolo importante, il terzo per un giocatore italiano, dopo Nicola Pietrangeli (Roland Garros, 1959-1960) e Adriano Panatta (Roland Garros, 1976). Dal canto suo, Medvedev ha subito il quinto fallimento in sei finali del Grande Slam, rivivendo il suo incubo 2022 a Melbourne, dove ha visto anche Rafael Nadal superare un handicap di due set.