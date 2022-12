Incredibile: dopo tre giorni di delusione ai Mondiali, Kylian Mbappe è già tornato ad allenarsi al Paris Saint-Germain

Il club parigino ha annunciato il suo arrivo in un video postato sui social. Il Psg precisa inoltre che non si tratta di una semplice visita di cortesia ma di un rientro al lavoro.

Tuttavia, se dobbiamo credere alle informazioni di L’Equipe, l’attaccante, che martedì ha festeggiato il suo 24esimo compleanno, non era atteso prima dell’inizio di gennaio al Camp de Loges. È chiaro che Mbappé voglia cambiare idea in fretta dopo la delusione ai Mondiali. Tornando al suo club, cercherà di cancellare la delusione. Dalla finale, Mbappe ha mostrato la sua insoddisfazione, soprattutto durante il ritorno dei Blues in Francia e Cerimonie in Place de la Concorde.

Al Paris Saint-Germain non dovrebbe incontrare Lionel Messi da tempo. L’argentino ha celebrato la sua incoronazione con i suoi compagni di squadra per le strade di Buenos Aires Prima delle Si ritira nella sua casa di Rosario. La Pulga dovrebbe tornare al PSG solo il 2 o 3 gennaio. Così è tornato anche contro i brasiliani Marquinhos e Neymar, usciti nei quarti di finale il 9 dicembre.

Mondiali 2022: un dolce abbraccio tra Kylian Mbappe e Lionel Messi dopo la finale

Resta da vedere se Mbappé sia ​​fisicamente e mentalmente pronto a riprendere la Ligue 1, nonostante il suo rientro anticipato, affrontando il Paris Saint-Germain il 28 dicembre e il Lens il 1 gennaio. Quindi gli incontri che Leo Messi, Marquinhos e Neymar mancheranno sicuramente.