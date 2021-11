Perde i Red Devils

Roberto Martinez ha già dovuto fare i conti con le assenze di Romelu Lukaku, Michy Batshuayi e Thomas Vermaelen tra gli altri, e ora al tecnico spagnolo è stato negato anche Yuri Tielemans nelle ultime due gare di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar.

Il centrocampista belga è stato esonerato domenica a causa di un contatto con il portiere Ilan Mesler durante la trasferta al Leeds United (1-1), e soffre di un infortunio al polpaccio e alla caviglia. I primi test avvenuti a Leicester non hanno rassicurato lo staff tecnico dei Red Devils, perché la sua assenza sarà stimata in due o tre settimane. Brutte notizie per un giocatore chiave che è tornato in pista dopo un avvio di stagione in sordina.

Per i Red Devils, è anche un altro pezzo, ma non tutto quel dramma di per sé, dato che il Belgio ha diversi sostituti di centrocampo di alta qualità per colmare questa assenza contro Estonia (sabato) e Galles (martedì prossimo).

All’arrivo del biglietto Mundial per i Red Devils, si radunano martedì a Tubize per prepararsi a questo compito finale del 2021.