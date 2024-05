Israele risponde alla Corte internazionale di giustizia, che ha emesso due richieste riguardanti Rafah

Gaza – Queste decisioni possono cambiare il corso della guerra tra Israele e Hamas? Là Corte di giustizia internazionale La Corte internazionale di giustizia, la più alta corte delle Nazioni Unite, ha emesso la sua sentenza venerdì 24 maggio, su richiesta del Sudafrica, che chiedeva un ordine per porre fine all’offensiva militare israeliana in GazaIsraele accusato “Genocidio”. La Corte Internazionale di Giustizia ha disposto nello specifico due provvedimenti riguardanti: Città di Rafah. Da parte sua, Israele ha negato di mettere in pericolo la presenza dei palestinesi a Rafah.

La guerra tra Israele e Hamas: dopo l’uccisione di un ostaggio franco-messicano, i due francesi restano irreperibili

Per prima cosa ho chiesto a Israele di farlo“Cessare immediatamente l’offensiva militare e qualsiasi altra azione condotta nel Governatorato di Rafah, che imporrebbe al gruppo di palestinesi di Gaza condizioni di vita che porterebbero alla sua distruzione fisica o parziale”..

La corte, che ha sede all’Aia, ha anche ordinato a Israele di mantenere aperto il valico di Rafah per gli aiuti “Senza restrizioni”.

Dal 7 maggio questa cittadina, situata all’estremo sud della Striscia di Gaza, è diventata teatro di operazioni di terra condotte dall’esercito israeliano, determinato a eliminare le ultime brigate di Hamas nella zona, mentre Migliaia di abitanti di Gaza si radunano lì.

La Corte internazionale di giustizia chiede il rilascio “immediato” degli ostaggi

Le ordinanze della Corte internazionale di giustizia, che decide le controversie tra paesi, sono giuridicamente vincolanti, ma non ha modo di applicarle. Nel caso del conflitto a Gaza, dopo più di sette mesi di guerra, la pressione internazionale per una tregua potrebbe aumentare.

Ad eccezione del caso Rafah, la Corte internazionale di giustizia ha chiesto il rilascio immediato di Le persone sono state prese in ostaggio Lanciato da Hamas durante l’attacco a Israele il 7 ottobre. cortile “Trova estremamente inquietante che molti di questi ostaggi rimangano prigionieri e ribadisce la sua richiesta per il loro rilascio immediato e incondizionato”.Lo ha annunciato durante l’udienza.

A seguito di questa sentenza, il primo ministro israeliano ha emesso Benjamin Netanyahu Alle 17 (16 a Parigi) si sono incontrati diversi ministri del suo governo “Consultazione” Lo ha detto il suo ufficio durante una teleconferenza venerdì.

Per Israele, l’attacco a Rafah non rappresenta “nessuna minaccia esistenziale” per i palestinesi

Al termine di questo incontro, Israele ha confermato che il suo attacco a Rafah non rappresenta alcuna minaccia esistenziale per la regione “Popolazione civile palestinese”.

“Israele non ha condotto e non effettuerà operazioni militari nell’area di Rafah che creerebbero condizioni di vita che potrebbero portare alla distruzione, totale o parziale, della popolazione civile palestinese”.Lo conferma un comunicato congiunto del Ministero degli Affari Esteri e del Consiglio di Sicurezza Nazionale.

“In seguito al terribile attacco terroristico contro i civili del 7 ottobre”Israele ha lanciato “Una guerra giusta e difensiva per eliminare Hamas e liberare gli ostaggi”.Questo secondo “Diritto internazionale umanitario”Anche Israele ha giustificato ciò dopo più di sette mesi di guerra che hanno distrutto la Striscia di Gaza.

“Israele continuerà a consentire che il valico di Rafah rimanga aperto per l’ingresso di aiuti umanitari dal lato egiziano del confine”.Il testo prosegue aggiungendo che Israele “Impedirà ai gruppi terroristici di controllare il corridoio”..

Hamas accoglie con favore la decisione della Corte internazionale di giustizia

Da parte sua, il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, esponente dell’estrema destra e forte sostenitore dell’attacco a Rafah, ha risposto alla decisione della Corte internazionale di giustizia di annunciare Sul social network (ex Twitter) Quello “La storia giudicherà chi oggi sta dalla parte dei nazisti, di Hamas e dell’Isis”. In riferimento al Gruppo islamico palestinese, che identifica con l’organizzazione jihadista Stato islamico.

Hamas ha accolto con favore la decisione della Corte internazionale di giustizia, ma ha espresso il proprio rammarico per il fatto che non riguardi l’intera Striscia di Gaza. Il Movimento Islamico si aspettava che la corte “Prendi la decisione di fermare l’aggressione e il genocidio contro il nostro popolo in tutta la Striscia di Gaza, non solo a Rafah”. ha scritto in un comunicato stampa.

Ci vorranno mesi, se non anni, perché la corte decida nel merito della causa intentata da Pretoria, che accusa Israele di violare la legge. “Genocidio” A Gaza, ma nel frattempo può ordinare un’azione urgente. Ha già chiesto a Israele, nella sentenza emessa venerdì, di garantire ad A “Accesso senza ostacoli” Per gli investigatori incaricati dalle Nazioni Unite di indagare.

L’attacco israeliano su larga scala a Gaza ha ucciso almeno 35.800 persone, la maggior parte delle quali civili, secondo i dati del Ministero della Sanità del governo dei Territori palestinesi guidato da Hamas. Gli attacchi del 7 ottobre, compiuti dai commando del Movimento islamico palestinese nel sud di Israele, hanno ucciso più di 1.170 persone, la maggior parte delle quali civili, secondo un rapporto dell’Agence France-Presse preparato utilizzando dati ufficiali israeliani. Secondo l’esercito, delle 252 persone prese in ostaggio, 121 sono ancora detenute a Gaza, di cui 37 morte.

