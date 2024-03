Zelenskyj esorta l'Occidente a fornire sistemi di difesa aerea: “La Russia continua a colpire i civili” | Guerra in Ucraina

Il presidente Zelenskyj ha espresso il suo rammarico sui social media, dicendo: “La Russia continua a colpire i civili”. “Abbiamo bisogno di una maggiore difesa aerea da parte dei nostri partner. Dobbiamo rafforzare lo scudo aereo dell'Ucraina per proteggere meglio il nostro popolo dal terrorismo russo. Più sistemi di difesa aerea e più missili per i sistemi di difesa aerea salvano vite umane.

Dopo due anni di guerra, nei giorni scorsi il leader ucraino ha più volte esortato i suoi alleati occidentali a fornire assistenza militare più rapidamente, chiedendo in particolare munizioni, più sistemi di difesa aerea e aerei da combattimento.

Potrebbe essere stato lì per diverse settimane.

La vittoria sulla Russia “dipende da voi”, ha detto domenica scorsa ai suoi alleati occidentali, il cui sostegno è essenziale per Kiev, ma che negli ultimi mesi sono stati riluttanti a convalidare nuove dotazioni di bilancio a questo scopo. Secondo il ministro della Difesa ucraino Rustam Umarov, la metà delle armi promesse dall'Occidente a Kiev vengono consegnate in ritardo.

Da parte sua, sembra che l'Ucraina abbia effettuato il suo attacco con droni nella notte tra venerdì e sabato, danneggiando un condominio a San Pietroburgo, la seconda città più grande della Russia. Il funzionario della città russa ha riferito di un “incidente” – il linguaggio usato in precedenza per descrivere gli attacchi ucraini – ma ha detto che non ci sono state vittime.