“Un muro di droni si estende dalla Norvegia alla Polonia” per difendersi dalla Russia

Il ministro degli Interni lituano Ani Bilotaite ha dichiarato: “Si tratta di qualcosa di completamente nuovo, un muro di droni che si estende dalla Norvegia alla Polonia. L’obiettivo è utilizzare droni e altre tecnologie per proteggere i nostri confini”.

Ha parlato dopo aver discusso con i suoi omologhi degli altri paesi baltici, Estonia e Lettonia, nonché Finlandia, Norvegia e Polonia.

Guerra in Ucraina: l’esercito russo ha aperto il fuoco sui civili che cercavano di fuggire da un piccolo villaggio e ha ucciso una donna su una sedia a rotelle

“Non si tratta solo di infrastrutture fisiche e sistemi di sorveglianza, ma anche di droni e altre tecnologie, che ci permetterebbero di proteggerci dalle provocazioni di stati ostili e di prevenire il contrabbando”, ha aggiunto.

Oltre a schierare droni per monitorare i confini, questi paesi utilizzeranno sistemi per intercettare i droni nemici.

Pilotit non ha fornito una tempistica per il progetto, che è stato approvato a causa delle attuali preoccupazioni sulla sicurezza nella regione durante la guerra della Russia in Ucraina.