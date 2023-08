Ispirazione per la casa: 8 fantastiche idee per le scale

In un progetto architettonico, le scale possono svolgere un ruolo importante. Scale, alzate, rampe, traverse, materiali… devi pensare a tutto! Le Vif Weekend ha cercato nei suoi archivi e ha riportato otto progetti preferiti!

1. Tutto in cerchio

per rinnovare la tua casa Natalie DixIl suo compito è scovare semplici case da trasformare in tesori da rivendere, scommettendo sulle curve. La scala a chiocciola pulita che conduce al mezzanino contribuisce fortemente a questa architettura meravigliosamente organica.

Particolarmente riuscito, dal basso, il gioco visivo fatto di cerchi, curve e archi. Ma questo non è un capriccio estetico. Perché la volontà del designer è anche quella di mettere in relazione i diversi livelli, in modo che la famiglia possa tenersi in contatto. “Questo è ciò che porta più vita”, dice.

La scelta di un modello metallico completamente uniforme, assolutamente bianco, senza imperfezioni apporta molta leggerezza alla composizione.

Di colore bianco e liquido, questa scala a chiocciola ha un lato arioso. Foto: il sig. Frank

2. Come fluttuare nell’aria

In questo fienile del 1754 riposa l’architetto Eghezée Émile Triboulet Ho deciso di mantenere il più possibile il vecchio, in particolare il telaio e le bellissime staffe del tetto in mattoni. Tuttavia, ha rimosso una baia per consentire alla luce di ruotare verticalmente e ha posizionato una scala in questa rientranza.

Per non appesantire la composizione e preservare la trasparenza, questa scala aerea è costituita solo da gradini infissi nel muro, senza pendenza sul lato del vuoto. La tonalità di bianco scelta esalta quella sensazione di avere un raggio di luce lì dentro. Il risultato: l’opera sembra fluttuare nello spazio ed è una grande attrazione di questo sviluppo che mescola il nuovo con il vecchio.

La scala asimmetrica esprime grande leggerezza. Foto: Laurent Brandages

3. È tutto intatto

Ciò che colpisce di questa scala in metallo che ha progettato Bruno Vanpezen Per riabilitare questo ex panificio a Bruxelles, è l’ingegnosità delle combinazioni utilizzate. Questo vale sia per i gradi che per le pendenze. Il fatto che il nero sia scelto come sfumatura porta anche un aspetto molto grafico ed elegante, come se avessimo appena disegnato questo elemento con un pennarello nero.

L’opera crea un piacevole contrasto con il soffitto in cemento, è più spaziosa e offre ai residenti una passeggiata verticale attraverso l’intera casa. È una specie di spina dorsale di questo progetto.

La scala in metallo ultrasottile è assemblata in loco. Foto: Tim van de Velde

4. Matrimonio materiale

Quando Ellen van AnversaDopo aver cercato proprietà, ha visitato questa villa degli anni ’70 ed è stata subito sedotta dal foyer d’ingresso e dalla sua splendida scala galleggiante in legno e metallo.

La mia prima impressione è stata: “Quanto è brutta questa casa!” “,” ricorda. Non ero affatto attratto. La facciata era sobria e modesta, in mattoni rossi. Non ha lasciato che nulla mostrasse la magia che c’era dentro. Ma quando sono entrato, è impossibile voltarsi.

L’elemento architettonico, originariamente progettato da Etienne De Pessemier nel 1979, è stato mantenuto nel suo stesso succo, con gradini in legno incastonati in due sottili strisce di metallo, creando un bellissimo dialogo: naturale contro industriale, ma anche monumentale contro luce.

I gradini sono incassati direttamente nel muro e nessun corrimano offusca la purezza delle linee, che consente anche alle scale di non ostacolare la visione o la luce.

Atrio inondato di luce con la sua scala galleggiante. Foto: Jan Verlind

5. Monoblocchi

Possiamo dire che questa scala massiccia, che forma un blocco unico, contrasta con il resto della casa. In realtà è installato in una capanna di tronchi in mezzo agli alberi che immaginavo Graux & Baeyens Architetti !

Il pregevole lavoro si impone subito, non appena si spinge la porta d’ingresso vetrata. Ma non sembra contraddire tutto ciò. “È un oggetto così straordinario e ingombrante, è impossibile trovare un modello più pesante”, ammette Quinn Pines. Ma per spezzare quella pesantezza, non poggia contro le pareti. Abbiamo creato un centimetro di spazio che lascia entrare un po’ di luce e gli conferisce un aspetto elegante. Puoi credere che stia fluttuando. »

Il fatto che il muro di mattoni adiacente sia dipinto di bianco aumenta il contributo di chiarezza su entrambi i lati del volume di cemento.

Nonostante il suo aspetto massiccio, la scala in cemento sembra fluttuare nello spazio. Foto: Luca Roymans

6. Giocattolo di legno

Nicolas Coeckelberghs è uno dei fondatori materiale a.C, un’azienda con sede a Bruxelles che produce specificamente mattoni con terra locale. Non c’è da meravigliarsi, quindi, che la sua casa abbia un posto d’onore su materiali naturali e circolari… senza scendere a compromessi estetici.

Abbiamo particolarmente apprezzato la scala in legno a un quarto di giro, senza alzata, che si incastra perfettamente con le travi a vista. È completato da una balaustra in metallo bianco senza fronzoli, per la semplicità che si trova in tutta la proprietà.

Dettaglio divertente: un piolo continua a creare uno scaffale per panca, creando un collegamento con l’altra stanza.

La scala contribuisce all’armonia complessiva del luogo. Foto: Tim van de Velde

7. L’ombra che fa tutto

Per rinnovare questo appartamento nella Riverside Tower ad Anversa – opera storica di Léon Stynen e Paul De Meyer – Architetto Bram Van Kotter Ho deciso di esporre la struttura in cemento. E lascialo completamente crudo.

Sui resti del passato spiccano nettamente la nuova scala e la passerella in metallo azzurro. È stato saldato e verniciato in loco perché per questo progetto tutti i materiali devono poter passare attraverso l’ascensore. La tonalità è stata scelta da una vecchia tavolozza IKEA per la coppia che vive lì.

Nel pozzo delle scale, l’opera d’arte nasconde dei fori praticati dal precedente proprietario, da qui la sua strana posizione. Foto: Tim van de Velde

8. Il file giusto

Nell’area verde di Occle, la casa del grafico Natalie PollitProgettato da Architetture della Schelda, gioca con i riferimenti al modernismo. Una scala centrale galleggiante in cemento, costituita da un semplice profilo continuo, costruisce lo spazio e organizza la circolazione. “È progettato come un pezzo unico che parte dal muro, scende, ruota e ritorna sul pavimento”, descrive il proprietario.

Questa opera scultorea, fusa in loco, ricorda il pavimento in cemento liscio e il piano di lavoro della cucina, anch’essi realizzati su misura in questo materiale.