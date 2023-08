Microsoft chiuderà il negozio online di Xbox 360 il prossimo anno – oggi alle 18:35 | zonbursi

Microsoft ha annunciato giovedì che chiuderà il negozio online e il mercato Xbox 360 il prossimo anno, per concentrarsi sulle sue ultime console e sul suo servizio di abbonamento Game Pass.

L’Xbox 360 Store and Market sarà chiuso il 29 luglio 2024 e i giocatori che utilizzano la loro vecchia console non potranno acquistare o scaricare nuovi giochi, secondo un messaggio pubblicato sul sito Web di Xbox.

Tuttavia, Microsoft consente agli utenti di giocare con i giochi Xbox 360 già acquistati e con titoli meno recenti compatibili con la console.

“Molto è cambiato dal lancio di Xbox 360 nel 2005. La tecnologia si è evoluta, le aspettative dei giocatori sono cambiate e stiamo lavorando duramente per rendere Xbox Series X|S il posto migliore per giocare oggi e in futuro”, disse Xbox. .

Microsoft ha interrotto la produzione di Xbox 360 nel 2016 e un anno dopo ha lanciato Xbox Game Pass, un servizio di gioco in abbonamento disponibile su console e piattaforme Windows.

Come parte di quest’ultima azione, verrà rimossa anche l’app Movies & TV per la vecchia console.

La Xbox 360 è una delle console di gioco più vendute di tutti i tempi, seconda solo alla Sony PlayStation 3. Microsoft ha venduto circa 84 milioni di unità Xbox 360 fino al 2014, quando ha smesso di segnalare le vendite a causa del lancio del suo successore, la Xbox Uno.