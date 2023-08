La NASA si prepara a posticipare di diversi anni il ritorno degli americani sulla luna

Sarai anche interessato [EN VIDÉO] Guarda come sarebbe lanciare la missione Artemis Alla fine del 2021, il nuovo lanciatore pesante SLS (Space Launch System) della NASA lancerà …

Lanciato sotto la presidenza di Trump, il progetto per restituire gli Stati Uniti a colorecolore Potrebbe volerci più tempo del previsto. Nonostante un obiettivo iniziale del 2024, poi un rinvio al 2025, sembra sempre più probabile che sia così NASANASA Dovrai rimandare questo compito per alcuni anni.

Artemis: Perché gli americani non torneranno sulla luna prima del 2025 o addirittura del 2028?

Il restante lavoro da fare per finalizzare il lander lunare di SpaceX, i sistemi di supporto vitale e le tute spaziali che dovranno essere indossate da astronautiastronautiil tutto combinato con i vincoli di budget, rende improbabile che la NASA sia pronta a far sbarcare un equipaggio di due astronauti sulla Luna entro il 2025. Inoltre, i problemi con lo scudo termico della capsula Orion, che ha subito più danni del previsto durante il ritorno di Artemis I con i piedi per terra, oltre ad altre sfide future.

È stata concepita una missione diversa

Oggi, la NASA sta gradualmente iniziando a conoscere l’aspetto impossibile dell’atterraggio sulla luna nel dicembre 2025. Durante una conferenza dell’8 agosto, l’agenzia ha ricordato che la data per il ritorno sulla luna era ancora fissata per il dicembre 2025, ma ha lasciato intendere che il La missione Artemis III potrebbe trasformarsi in “Missione diversa” se sei in ritardo, senza fornire ulteriori dettagli su tale alternativa. Ovviamente si va verso una missione con equipaggio senza atterraggio, a meno di considerare che la NASA è pronta ad accettare un gap di diversi anni (quattro, o anche cinque) tra Artemis II, prevista per il 2024, e la caserma sulla luna con Artemis III .

Questa non è la prima volta che la NASA prende in considerazione la possibilità di modificare l’architettura della missione Artemis III. A settembre 2020, non si trattava tanto di quando tornare sulla Luna quanto di facilitare la missione atterrando sulle terre tropicali delle missioni Apollo, invece di prendere di mira direttamente un sito al Polo Sud, il che pone molti problemi tecnici . Questa idea, spinta dall’allora amministratore della NASA Jim Bridenstine, fu infine abbandonata.