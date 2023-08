Intrattenimento: “Jusant, DON’T NOD”, la sua ultima creazione, uscirà il 31 ottobre! I preordini sono ora disponibili!

Parigi, 24 agosto 2023 – DON’T NOD, sviluppatore ed editore francese di videogiochi indipendente, è lieto di annunciare che Jusant, il suo attesissimo puzzle game d’azione, sarà disponibile dal 31 ottobre su Steam, Xbox Series X|S e Xbox Serie X|S. PlayStation 5. Sarà disponibile anche su Xbox Game Pass al momento del rilascio.

I preordini del gioco sono ora aperti su Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Guarda il trailer del gioco qui: https://youtu.be/6vBEtwXwdCE

Questo nuovo trailer esplora i meccanismi di arrampicata di Jusant ed evidenzia diversi modi per scalare la torre utilizzando gli strumenti, l’ambiente e l’aiuto del suo compagno Ballast, la cui capacità di riecheggiare risveglia la natura sul suo cammino. Introduce anche nuovi biomi eccezionali, che mostrano la diversità della flora e della fauna di Gossant.

Partecipa alla Gamescom!

I visitatori della Gamescom potranno giocare alla demo di Jusant presso lo stand Xbox nel padiglione 8 fino alla fine dell’evento.

“Siamo entusiasti di rivelare la data di uscita di Jusant – 31 ottobre – mentre partecipavamo alla gamescom in collaborazione con Xbox. L’accoglienza è stata fantastica sin dall’annuncio iniziale e il gioco era molto atteso. È fantastico vedere questo numero”, ha affermato Oscar Gilbert, CEO di DON’T NOD. Molti giocatori scoprono Jusant in uno dei più grandi eventi di videogiochi al mondo. »

Jusant offre un’esperienza di gioco di arrampicata contemplativa e piena di enigmi in cui tu e il tuo amico acquatico, Ballast, vi alleate per scalare un’imponente torre. Padroneggia i tuoi strumenti di arrampicata, trova la tua strada attraverso ambienti diversi e ricostruisci il passato della torre mentre procedi. Immergiti nel gioco secondo i tuoi ritmi, circondato dalla straordinaria flora e fauna della torre, il tutto accompagnato da una colonna sonora suggestiva.

Prenota subito Jusant su Xbox Series X|S e PlayStation 5 prima della sua uscita il 31 ottobre. Puoi anche aggiungerlo alla tua lista dei desideri di Steam adesso!

