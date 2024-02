Elenco dei fornitori di robot didattici, di ricerca e industriali

Il pianeta perduto è stato finalmente ritrovato

Un team di ricercatori dell'Università di Montreal e colleghi europei hanno scoperto un pianeta errante, che non è in orbita attorno a una stella, utilizzando i dati del telescopio franco-canadese Hawaii (TCFH) e del telescopio VLT (VLT). The European Large Telescope) dell'Osservatorio Europeo Australe (ESO).