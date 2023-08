TikTok includerà annunci nei risultati di ricerca

La pubblicità è ovunque oggi. E ora sono arrivati ​​i risultati della ricerca di TikTok!

La prossima volta che cerchi video su TikTok, non sorprenderti se trovi alcuni annunci pubblicitari nascosti nei risultati. È il nuovo modo del social network cinese di “farvi scoprire i brand”.

Una pratica che non sorprende se si sa che esiste già in molti social network e servizi, come YouTube o Instagram. Ma possiamo sospettare che non passerà senza causare qualche infelicità.

È abbastanza normale che gli annunci siano collegati alle parole utilizzate nella barra di ricerca, nonché alle preferenze dell’utente. Non c’è nulla di sorprendente quindi in questo genere.

tic toc Vuole rendere questa integrazione “normale”. Il che non dice molto, tranne che sappiamo che fare clic su questi annunci non interromperà la tua navigazione su TikTok.

Inoltre, questi annunci sono un po’ speciali poiché vengono generati automaticamente da TikTok utilizzando il materiale promozionale del marchio. Gli inserzionisti non devono più muovere un dito per fare pubblicità!

