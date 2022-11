“Lo scoprirai quando verrai a prenderlo.”

Per fare questo, Colruyt presenterà un regalo ai suoi clienti… ma a una condizione. Dovrai ritirare il tuo acquisto venerdì 25 o sabato 26 novembre. “Niente è paragonabile a una birra deliziosa, giusto?” Tuttavia, sì: 8 birre speciali Hop Hop Secret! Non abbiamo ancora svelato nulla, ma scoprirai il contenuto di questa cassa di birra Black Friday da 25€ quando ritirerai la tua spesa il 25 o il 26/11. Sapore… uh… sapore garantito”, dichiara il brand nella sua email.

Il Black Friday si sta avvicinando rapidamente e diversi marchi si stanno preparando a offrire offerte interessanti ai propri clienti. Colruyt non fa eccezione alla regola quest’anno poiché la catena di supermercati ha inviato un’e-mail a tutti i suoi clienti mercoledì 23 novembre. L’obiettivo è cercare di far entrare più gente possibile nei suoi negozi… almeno con il suo servizio di cassa “ritira e vai”.

Buone notizie per coloro che riceveranno un ulteriore bonus selezionando le gare. Per altri, l’offerta sembra un buon modo per aumentare Collect & Go e quindi aumentare i profitti di Colruyt.