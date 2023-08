Caratteristiche, data di uscita, prezzo e tutto quello che già sappiamo

Tutti gli iPhone 15 dovrebbero avere una porta USB-C invece che Lightning, che permetterà di caricare gli smartphone con lo stesso cavo di quasi tutti gli altri dispositivi di tutte le marche.

Per definire la differenza tra le versioni “generiche” (iPhone 15 e iPhone 15 Plus) e i modelli di fascia alta (iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max), Apple può offrire a questi ultimi una velocità di trasferimento dati più elevata. Dati, simili a Thunderbolt/USB 4: sono 40 Gb/s. Per quanto riguarda gli iPhone entry-level, si accontenteranno di una velocità degna di USB 2.0 (e Lightning), o di 480 MB/s al massimo.

Confermate le informazioni sul nuovo cavo USB C per iPhone 15

1,6 metri di lunghezza

16 perni

Più spesso e più resistente

USB 2.0 20V3A

Non ci sono IFM pic.twitter.com/WV4unodWPg —Majin Bu (@MajinBuOfficial) 23 agosto 2023

Un nuovo rumor proveniente da Majin Bu conferma da un lato che il cavo USB-C/USB-C che Apple fornirà nella confezione dell’iPhone 15 sarà più lungo (circa 1,6 metri), più spesso e più resistente (i cavi Lightning sono molto fragili) . Innanzitutto lo annuncia il leaker Questo nuovo cavo è limitato a USB 2.0 per un trasferimento dati più veloce.

Quindi il cavo che troverai nella confezione del tuo iPhone 15 – che sia una versione standard o professionale – può essere limitato a 480 MB/sec per i dati. Per sfruttare tutta la velocità di Thunderbolt, dovrai avere con te un secondo cavo adatto. Questa non è una buona notizia, tuttavia è vero che questi cavi non sono economici e che fornirne uno con ogni iPhone 15 Pro probabilmente aumenterà la nota.