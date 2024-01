Intervista a Jonathan Cohen, il comico francese più in vista del momento: “Ho 20 anni di vetro in faccia!”

È conosciuto soprattutto per i suoi ruoli folli come Marc in “La Flamme” (che ha confermato che ci sarà una “terza stagione”), Joseph in “Affari di famiglia”, François in “La Sentinelle” o anche Serge Le Methu in “Blocked”. ”. I Graindemaïs Nell'ultimo Asterix, Jonathan Cohen è attualmente un comico. Che gli piaccia o no. “Ho meno visione su questo argomento, La star di “LOL” ci assicura: “Chi ride esce!” Temendo che il successo lo isolasse. Mi pongo meno spesso questo tipo di domande perché non sono una persona molto professionale.

In “Making Of”, che uscirà nei cinema mercoledì, il 43enne interpreta l'attore superstar Alan – in un'indimenticabile scena di battaglia dell'ego! – In questo nuovo film di Cedric Khan (A Better Life, A Prayer, The Goldman Trial) dietro le quinte delle riprese di un film sociale. È uno spettacolo avvincente per Jonathan Cohen, ora che ha raggiunto un punto in cui può portare avanti un film da solo e personalmente? “Quando pensavamo a lui, non aveva proprio quello status; insiste il regista delle tragicommedie “Fête de famille” e “L'Ennui”. Sentivamo che sarebbe successo, ma non era quella l'idea. Per me è chiaramente molto fuori dal personaggio. Mi è piaciuta la sfida di vederlo in un film sui lavoratori… dove nessuno si aspetta molto. Ma nel frattempo è davvero diventato un attore bancabile”.

“LOL: Chi ride esce!”: rivelato il cast della quinta stagione!

Perché hai accettato questo ruolo, volendo fare “Zhao Bantian”?

“non (sorridente) ! Cedric è fondamentalmente il motivo. Poi ho letto la sceneggiatura e l'ho trovata molto buona poiché vediamo molto chiaramente tre punti di accesso del film. Volevo davvero girare con Cedric. Lo ammiro da molto tempo. Ci conosciamo un po' perché in realtà abbiamo amici in comune. “Non volevo rifuggire dall'idea di fotografare con qualcuno che ammiro.”

In questa commedia che tende al dramma contrapponendo il mondo del cinema a quello del lavoro, è stato complicato uscire dal tuo personaggio Jonathan Cohen?

“Non lo so. Non mi rendo conto di queste cose. Accetto il ruolo e, soprattutto, mi fido del regista. Cédric, la sua visione di me mi fa crescere. Mi fa crescere e mi porta in altri posti. È una grande mossa come attore lavorare con persone che hanno visioni. Uno sguardo alle cose, uno sguardo “Alle persone, al mondo. Questo è ciò che mi attrae di più”.

“L'intelligenza artificiale mi spaventa. Ma non solo per il cinema, ma per la società in generale.”

“Sono così stanco di deprimere i film francesi” dice una battuta del film?

“ospitare (sorridente) ! C'è del vero in questo! E io, è divertente, sono un po' a metà strada.

“Making of” evoca anche il cinema come “potente droga”. E' questo il tuo caso?

“Sì, sono una di quelle persone per le quali è una droga potente, nel senso che i sentimenti e le sensazioni che puoi provare lì, le persone che puoi incontrare lì e l'avventura che ti offre quando te ne accorgi o vi partecipi sono la vita del film. Al momento sono un po' imbattibile. La dipendenza dal creare e dal raccontare una storia è qualcosa che mi parla con forza. Soprattutto perché possiamo essere scoraggiati da una brutta esperienza, da un incontro o da un fallimento, ma arriviamo indietro nonostante i colpi che subiamo. Il cinema è completamente masochista. L'eccitazione e l'adrenalina che fornisce sono più forti di qualsiasi brutta esperienza.

'Fermiamo l'ipocrisia': Jonathan Cohen parla per la prima volta della controversia 'LOL: Chi ride se ne va'

Con l'obiettivo di… Hollywood o testarne le valvole in un one-man show?

“Giocare in inglese, perché no, ma poi… Il cinema è pieno di illusioni. Faccio questo lavoro con grande voglia. Il desiderio è una cosa e un progetto di carriera un'altra. Ci sono giovani che pensano alla propria immagine, io sono incapace di farlo. Questo non determina le mie scelte per il film. E al momento, voglio fare teatro ma non un one-man show. Nonostante le poche volte in cui sono stato sul palco da solo a parlare di cose, ho avuto molte divertente. Ma ho dovuto prendermi un anno e mezzo di pausa per scrivere. Davvero, non si poteva improvvisare. Ragazzi “In mezzo sono così forti che devo avere qualcosa da offrire. Avrei voluto essere un regista prima di allora.”

Come ex venditore di vetrine, hai mai lavorato con il vetro?

(sorridente) “Oh mio Dio, cosa mi è successo! Ho 20 anni di vetro in faccia! E negli Stati Uniti le chiamiamo finestre.” (Lui ride). No, ti assicuro che prima di arrivare lì avevo delle belle vetrate colorate.

Prima che l’intelligenza artificiale segua l’esempio…

“Questo mi spaventa (Questo è stato ridicolizzato in RS, ndr). Anche se le persone non vengono a vedere il robot, vengono a vedere il proprio specchio. Ma ammetto che tra quattro o cinque anni sarà così perfetto da poter sostituire la post-sincronizzazione o il doppiaggio. Ad esempio, puoi doppiarti in spagnolo con la tua recitazione vocale. Quindi sì, mi spaventa, ma non solo per il cinema, ma per la società in generale.

“Jonathan Cohen è un amante del momento presente.”

“Jonathan è un fan, Il regista Cédric Kahn descrive il comico del momento. Quando è lì, è davvero lì con le persone e non importa chi siano. E poi scompare e va avanti. Ma è molto presente in questo momento e non tutti hanno questa qualità. Un amante del momento presente.” Il regista di “Making Of”, che in precedenza aveva offerto a Jonathan Cohen un ruolo in “The Goldman Trial” (ma lui rifiutò), ha continuato: “L'aritmetica non porta mai al successo. Per me esistono due tipi di attori: quelli che sono sul set durante le riprese e quelli che sono assenti. Con questi non riesco a trasmettere il mio desiderio di ritrarli o interpretare un personaggio. Ci sono voluti una certa dose di coraggio e molta autoironia perché Jonathan accettasse questo ruolo in Make of. È stato complicato anche per me perché sapevo che c'erano posti in cui non avrebbe dovuto fare Jonathan Cohen mentre allo stesso tempo sono un cliente esagerato. Mi piace lasciarlo agli attori che, come lui, non hanno vincoli.