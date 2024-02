Bruce Willis: sua moglie pubblica una foto straziante di San Valentino

L'amore è più forte della malattia. All'età di 68 anni, Bruce Willis Non combatte più nei film d'azione che lo hanno reso famoso, ma piuttosto contro una forma di… Demenza incurabile. In realtà, non esiste alcun trattamento per superare questo problema Demenza frontotemporale Chi soffre dell'eterno John McClane.

La demenza di Bruce Willis peggiora: “Non parla più” Nel giorno di San Valentino, sua moglie, Emma Hemming, ha voluto mantenere alto il morale condividendo una foto commovente e commovente sui social media. Vediamo Bruce Willis e il suo partner davanti alle Cascate del Niagara nel 2010. Un periodo spensierato e passeggero. “L'amore è una cosa bellissima. Auguro a tutti voi un felice San Valentino.”“, ha scritto l'ex modella 45enne che ora si batte per sensibilizzare il grande pubblico sulla malattia dell'attore. Tallulah e Rumer, due figlie nate dal matrimonio di Bruce Willis e Demi Moore, hanno reagito nei commenti. La famiglia della star di Hollywood deve convivere con questa realtà I medici non sanno quanto tempo gli resta. Emma Hemming sta attualmente lavorando a un libro che testimonierà questa battaglia dal punto di vista degli operatori sanitari, a volte completamente destabilizzati di fronte alla malattia.