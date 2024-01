Come 'Murder On The Dancefloor' ha avuto una seconda vita, 22 anni dopo la sua uscita | musica

Il tono ormai è noto. Come il predecessore di Kate Bush, “Running Up That Hill”, “Murder On The Dancefloor” di Sophie Ellis-Bextor sta godendo di una nuova crescita di popolarità grazie alla televisione. “Saltburn”, un titolo cult degli anni 2000, è tornato nella Billboard Hot 100, più di 20 anni dopo la sua uscita.

Il suo titolo da discoteca, il video musicale e persino l'ombretto verde brillante hanno lasciato il segno su un'intera generazione. Sophie Ellis-Bextor torna in classifica con 'Murder On The Dancefloor'. È stato presentato il suo successo del 2004 “Saltburn”, pubblicato quel mese su Prime Video. Nella scena finale del film, l'attore Barry Keoghan balla nella sua enorme villa, completamente nudo.

La scena ha ispirato molti netizen, che ne hanno fatto un “trend” su TikTok, filmandosi mentre ballavano per casa, spesso in modo meno lussuoso, e questa volta indossando abiti.

Tutto ciò ha permesso al titolo di Sophie Ellis-Bextor di apparire ancora una volta in molte classifiche. Così “Murder On The Dancefloor” è salito al numero otto nella top ten delle classifiche britanniche. L'ultima volta che è stata in questa posizione è stata nel 2001. Al momento in cui scrivo, la canzone è anche classificata nella stessa posizione nella playlist “Top Viral World” di Spotify e al numero 98 nella Billboard Hot 100. È stata anche trasmessa in streaming 1.5 milioni di volte la sera del 31 dicembre era la canzone più cercata sull'app Shazam.



La buona stella

Anche Sophie Ellis-Bextor si è messa in “tendenza” condividendo un video in cui balla la sua canzone la notte di Capodanno e, sulle pagine di GQ, ha espresso la sua gioia per il nuovo successo del suo famoso titolo. “È davvero divertente. Ciò che ho sempre amato di quello che faccio è che non sai mai cosa ti aspetta. Se vuoi una vita prevedibile, non essere un musicista.”

Ha anche spiegato che il regista Emerald Fennell l'ha contattata e le ha dato una “breve sinossi” della scena, spiegando che il personaggio sarebbe stato nudo. “Finalmente ho visto il film prima che uscisse nelle sale, durante una proiezione per famiglie, e l'abbiamo adorato tutti.”

Non è la prima volta che Seventh Art dà una seconda vita alla canzone. Nell'estate 2022, il film di Kate Bush del 1985 “Running Up That Hill” ritorna grazie a “Stranger Things”. Anche la canzone dei Metallica “Master of Puppets”, che può essere ascoltata nel finale della stagione 4, è stata un vero successo sulle piattaforme di download dall'uscita degli episodi finali della serie Netflix.

