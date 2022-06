Alexandre (“Les 12 Coups de midi”) non ha riconosciuto la personalità della stella misteriosa dopo la sua rivelazione, netizen scioccati

Venerdì pomeriggio, nel match tra Jean-Luc Richman, l’attuale campione Alexander non è riuscito a identificare il personaggio nascosto nella misteriosa stella.







Questa non è la prima volta che il maestro di mezzogiorno non riesce a identificare chi si nasconde lì, dopo che tutti i forzieri sono spariti.

Per una volta, l’attrice Camille Cotten, recentemente vista in “House of Gucci”, era con Lady Gaga.

TF1

Da parte dei telespettatori di “12 Coups de midi”, questo è un malinteso. Molti di loro hanno protestato su Twitter. “Peccato non conoscere Camille Coutin che è un’icona francese”, “Come fa a non riconoscere Camille Cotten?” o “Ah, non conosce Camille Coutin”, si legge sul social. Il nome della star gli viene in mente tra due spettacoli? probabilmente…

Alexandre ha confidato a Télé-Loisirs il suo fallimento: “Mi aspettavo di scoprire un personaggio che avrei potuto riconoscere immediatamente. Soprattutto perché le stelle oscure di prima erano molto più adatte a me. Come Philip Lelouch e Lewis Hamilton. Ecco, sono un po’ confuso . Lavorerò sodo per scoprire. Chi è. “