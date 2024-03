In che modo app cinesi come TikTok, Temu e Shein hanno conquistato il pianeta?

I fan di TikTok si riuniscono davanti al Campidoglio di Washington durante una votazione alla Camera mercoledì 13 marzo. J. Scott Applewhite/AP

I video che si susseguono si adattano sempre ai gusti degli utenti ed è un'esperienza fluida e avvincente. Il segreto del successo di TikTok, l'app più scaricata al mondo tra il 2020 e il 2022, è stato spiegato da Zhang Yiming, fondatore di ByteDance, la società madre di TikTok, ai suoi dipendenti nel 2015, durante un seminario aziendale. Dopo le vacanze del Capodanno lunare, il manager ha invitato alcune dozzine di dipendenti a Okinawa, in Giappone. In un ristorante tradizionale di Naha, l'imprenditore tecnologico, un uomo riservato dal carattere eccentrico, spiega nel dettaglio la sua visione. I cinesi sono già in gran parte dotati di smartphone e stanno abbandonando i computer, mentre la velocità di Internet mobile comincia ad essere sufficiente. Zhang vuole invertire il modo in cui accediamo alle informazioni: non è più necessario fare clic e fare ricerche, poiché le nuove app possono suggerire automaticamente contenuti adatti ai gusti dei clienti.

Leggi anche | Il materiale è riservato ai nostri abbonati TikTok sarà vietato negli Stati Uniti? Adesso deve decidere il Senato Aggiungi alle tue scelte

I suoi sviluppatori avrebbero dovuto lavorare su un'applicazione che offra costantemente nuovi video all'utente. ByteDance non è sola, ma l'azienda ha il vantaggio di avere successo con Jinri Toutiao, un aggregatore di informazioni già dotato di un potente algoritmo in grado di apprendere dalle scelte dei propri clienti per migliorare le raccomandazioni. “Il modello applicativo si basa su un algoritmo di intelligenza artificiale [IA] “Affidarsi al 100% sugli interessi degli utenti è già emerso in Cina.”ricorda Joe Yu, che all'epoca era un ingegnere senior presso ByteDance, che allora era solo una startup.

L’app lanciata alla fine del 2016, chiamata Douyin (“salta alla musica”, in cinese), e soprattutto la sua versione extraterritoriale lanciata nel 2017, TikTok, si trovano al centro dell’attenzione politica negli Stati Uniti. Mercoledì 13 marzo, a Washington, i membri della Camera hanno votato a stragrande maggioranza a favore di una legge che costringerebbe ByteDance a vendere TikTok a un’entità non cinese, o a vietarlo. Il Senato deve ancora approvare la legge, cosa che al momento è meno convinta, ma rappresenta un avvertimento ai gruppi cinesi in un momento in cui America ed Europa si chiedono quali rischi potrebbe comportare la loro esposizione alla Cina. Tre delle quattro app gratuite più scaricate sui telefoni Android negli Stati Uniti attualmente sono cinesi: Temu, TikTok e Shein, dietro WhatsApp di proprietà di Meta.

Ambiente lavorativo difficile

Il loro successo dimostra che, contrariamente all'intuizione americana, il clima liberale della California non è l'unico clima da cui può emergere la creatività. I dipendenti delle nuove aziende tecnologiche in Cina descrivono un ambiente di lavoro stimolante ma determinato con risultati impressionanti. Guo Yu, che è rimasto a ByteDance per sei anni, dal 2014 al 2020, afferma di aver vissuto lì a un ritmo più impegnativo rispetto al “9-9-6” spesso citato nel settore in Cina – iniziando alle 9 del mattino e finendo alle 9. Sono. Alle 21, sei giorni su sei. “ Di solito cominciavamo alle dieci del mattino, ma finivamo sempre la sera, verso l'una o le due del pomeriggio, sabato compreso., Lui dice. È molto diverso dalla Silicon Valley, ma lui è stato determinante nella progettazione di TikTok. »

Ti resta il 56,69% ​​di questo articolo da leggere. Il resto è riservato agli abbonati.