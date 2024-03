Un aumento significativo dello stipendio medio dei belgi

Rispetto agli ultimi cinque anni, lo stipendio medio totale in Belgio è aumentato in modo significativo. Questo è proprio ciò che martedì scorso ha sottolineato HR Services SD Worx, e cioè che i lavoratori della capitale sono quelli che beneficiano dei salari più alti.

Innanzitutto è necessario determinare la retribuzione media lorda. Quest'ultimo infatti si riferisce al reddito mensile menzionato nella busta paga del lavoratore. Ovviamente, questo stipendio non tiene conto dei bonus, dei benefici illegali e nemmeno dei costi del datore di lavoro. In Belgio, questo stipendio mensile lordo è in aumento. ” Anche quest'anno l'aumento reale del totale degli stipendi è stato del 2,1% in Vallonia e del 2,8% a Bruxelles. Rispetto a cinque anni fa, l'aumento totale è di circa il 20% e più in Vallonia e Bruxelles ha affermato Virginie Verchores, consulente in materia di compensazione presso SD Worx.

Nel dettaglio, lo stipendio medio lordo dei lavoratori valloni è di 3.100 euro al mese. Questo importo è inferiore a quello pagato dai lavoratori della capitale, Bruxelles, dove lo stipendio medio lordo è di 3.700 euro per i lavoratori di Bruxelles. Sul versante del Brabante Vallone, il salario medio lordo percepito dai lavoratori è di 3.620 euro, sempre secondo i dati SD Worx.

Per condurre questa indagine, SD Worx ha esaminato il reddito di quasi 400.000 lavoratori belgi i cui contratti erano a tariffa piena. Queste cifre, compilate dal Servizio Servizi Risorse Umane, mostrano che gli stipendi medi in Belgio sono chiaramente in aumento. In un anno, nella città fiamminga del Brabante, il salario medio è aumentato di poco meno del 2%. Nel Brabante Vallone l'aumento è stato più significativo, pari al 3,17%. Tale aumento, inoltre, è ancora maggiore per i lavoratori, che aumentano di oltre il 4,4% nei dodici mesi.

E il reddito medio?

Il reddito medio annuo è il più alto nelle Fiandre, con 21.776 euro. Mentre raggiunge i 19.192 euro in Vallonia e i 16.068 euro nella capitale. Per quanto riguarda il reddito lordo medio in Belgio, considerando tutte le regioni, ammonta a 20.357 euro. Pertanto, vediamo che il reddito medio pro capite è relativamente basso a Bruxelles. Per una buona ragione, i cittadini con un reddito adeguato tendono a migrare dalla capitale ai comuni periferici. I comuni più ricchi del paese si trovano nel Brabante Vallone, come Lassen con un reddito medio di 29.026 euro, Atret con 28.025 euro o Chaumont-Guestu con 26.754 euro.