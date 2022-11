‘Mi sento ingannato da Aldi e dalla polizia e voglio parlarne alla gente’

Un anno e mezzo fa, Christian ha firmato per due bici elettriche in vendita da Aldi. Venduto a 300 euro l’uno, questa donna di 38 anni di Mortsel (Anversa) vede in questo mezzo di trasporto una buona alternativa al lavoro. Uno per il suo ragazzo e l’altro per lei. E fino al 24 ottobre la ragazza di 30 anni era completamente soddisfatta del suo acquisto.

Ciò che ha cambiato la situazione è stato il controllo della polizia a cui è stata sottoposta, ha detto ultime notizie. Durante il controllo della sua bicicletta, l’ufficiale si è reso conto che diverse cose non andavano. “Ha deciso che avevo un solo sistema frenante invece di due e che non avevo riflettori bianchi sul lato della macchina, solo riflettori arancioni”, ha detto ai nostri colleghi. come. È stato rilasciato e Christian ha ricevuto una multa di 125,06 euro. Non solo perché aveva tempo fino al 14 novembre per dimostrare alla polizia di aver adattato il suo scooter.