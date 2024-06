Carrefour annuncia forti tagli di prezzo: ora i prodotti estivi costano meno nel tuo supermercato

Dopo mesi segnati dall’accelerazione dell’inflazione, i distributori intensificano le loro iniziative per cercare di restituire potere d’acquisto ai consumatori. Nell’ambito del programma “Azioni per il potere d’acquisto”, Carrefour annuncia ulteriori riduzioni dei prezzi.

Durante il mese di giugno, un’ampia gamma di prodotti estivi beneficerà di questi saldi, consentendo ai clienti di godere dei propri acquisti a prezzi più vantaggiosi. Il distributore sottolinea che “questa iniziativa fa parte della settima ondata di riduzioni di prezzo lanciata da Carrefour, che dimostra il suo continuo impegno a sostenere il potere d’acquisto dei consumatori”.

In media, Carrefour applica una riduzione di prezzo del 6% sul gruppo alimentare e del 15% sul gruppo non alimentare. “Per l’assortimento alimentare, questo calo rappresenta due cali consecutivi del 3%, ovvero il doppio dell’inflazione alimentare, a dimostrazione dell’impegno del marchio nel compensare questa inflazione a beneficio dei suoi clienti.

I prodotti selezionati per questa riduzione di prezzo, iniziata il 3 giugno, sono pasti estivi freschi, nonché alcuni prodotti per l’igiene stagionale e prodotti non alimentari.

Alcuni esempi nell’ipermercato Carrefour: