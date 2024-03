La sfortunata storia di un residente di Waterloo che acquistò una Porsche per 80.000 euro e pagò il doppio per la riparazione

Un maestro di golf acquista una Porsche Targa del 1971 per 82.249 euro. A corredo delle fatture, ha pagato 160mila euro di riparazioni… e si è scagliato contro il venditore, un professionista dalla solida reputazione internazionale, che non aveva mai avuto il minimo problema con la giustizia e che era accusato di reati. “Inganno nell'identità del venditore” Il 20 ottobre 2015 a Lassen.

All'udienza penale del 13 febbraio, è stato sostenuto dal procuratore della Corona Majali Rais che, come ha fatto in aula, ha considerato l'accusa non provata e ha chiesto l'assoluzione. Capito.

È la sfortunata storia di un uomo di 53 anni di Waterloo, insegnante di golf, che all'improvviso volle concedersi il piacere di mettersi al volante di uno dei suoi avi e, il suo avvocato non ne fece mistero, per un piccolo profitto. Quando la rivendo perché, dice, il valore di quell'auto aumenta nel tempo.

L'affare viene così concluso. Il venditore ha acquistato l'auto tre giorni fa, ha preso un margine di 1.500 euro e l'ha rivenduta senza garanzia ma con il certificato di conformità originale.

L'acquirente ha riscontrato che la Porsche non funzionava correttamente. I lavori di restauro e riparazione gli sono costati 160.000 euro (27 fatture presentate) e l'auto smontata è nel suo garage. Dopo diversi passaggi, nel 2019 ha ricevuto un certificato di autenticità.

“Il mio cliente è stato ingannato Tanto più che sulla fattura c’è la dicitura “membro identico”, il che significa che i numeri di telaio, motore e cambio sono originali e su questi tre punti non è stata apportata alcuna modifica”. Questa menzione fornisce un valore aggiunto? La questione non è stata risolta in udienza.

Per l'accusa l'inganno comporta manovre fraudolente, menzogne, inganni e truffe che non risultano agli atti. L'avvocato dell'imputato era felice: “Nel fascicolo non è stato trovato alcun elemento che costituisca inganno e il denunciante non ha fornito alcuna valutazione contraddittoria del veicolo.” Si dice preoccupato per la tempistica scelta da quest'ultimo che ha presentato denuncia solo il 13 agosto 2020 e che oggi pretende 20mila euro dall'imputato che non si è accontentato della seguente scrittura del denunciante: “Se non paghi, la tua reputazione sarà danneggiata”..