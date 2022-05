In Belgio, un frutto su tre è contaminato dalla classe più dannosa di pesticidi

IlI residui di pesticidi chimici sulla frutta coltivata nell’Unione Europea sono aumentati tra il 2011 e il 2019, quando gli Stati membri avrebbero dovuto limitarne l’uso a favore di prodotti alternativi, secondo uno studio dell’organizzazione non governativa PAN Europe pubblicato martedì.

Lo studio si basa su una raccolta di dati condotta tra il 2011 e il 2019 da 30 agenzie europee, tra cui l’Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare (AFSCA), per garantire la sicurezza alimentare nel loro paese. In tutto, nei nove anni coinvolti sono stati analizzati 97.170 campioni di frutta fresca coltivata in Europa. Secondo PAN Europe, queste analisi mostrano un aumento significativo del 53% dei residui di pesticidi altamente tossici, tuttavia dovrebbero essere banditi a partire dal 2011 a causa della loro pericolosità.