In Belgio il numero dei disoccupati è sceso al di sotto del limite simbolico, mentre le indennità per interruzione del servizio sono in aumento

Secondo il rapporto annuale 2023 dell’Ufficio nazionale per l’occupazione (Onem) presentato giovedì, il numero di persone disoccupate che ricevono un indennizzo è sceso al di sotto della soglia nominale di 300.000 ed è tornato al livello pre-Covid. Anche il tempo di credito, in particolare il congedo parentale, è sempre più popolare.

Si tratta del numero più basso registrato in Belgio dal 1977, secondo Jean-Marc Vandenberghe, direttore generale dell'Onem. Ciò spiega la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.Positivi“Nel 2023 ma”Non particolarmente così“.”Le statistiche mostrano che la popolazione attiva cresce più rapidamente della popolazione in età lavorativa“, indica ancora.

Nel 2023 si conferma il calo del numero di persone completamente disoccupate che hanno ricevuto un indennizzo (in cerca di lavoro o meno) negli ultimi dieci anni, con una media mensile di 295.801, in calo del 2,4% rispetto all’anno precedente.

L'andamento mensile dell'Amministrazione federale mostra tuttavia un andamento diverso da regione a regione. Se il calo del numero di disoccupati che ricevono indennizzi si conferma ovunque nel paese, sarà più pronunciato nelle Fiandre (-4,5% tra il 2023 e il 2022), che in Vallonia (-0,7%) o nella regione di Bruxelles (- 2%). .

Il Belgio è al di sotto della media UE nel 2022

A livello europeo, l’Onem sottolinea che nel 2022 il Belgio era al di sotto della media Ue del 60,8% di persone con un lavoro tra la popolazione in età lavorativa. Con il 58% della popolazione, il Belgio è dietro anche ai suoi vicini francesi (58,6%), tedeschi (67,5%) e olandesi (72,2%). Tuttavia, ciò non si spiega con la disoccupazione, ma con il tasso”.Relativamente alto“Tra le persone considerate inattive (il 38,6% della popolazione in età lavorativa), specifica Vandenberghe.”L’aspetto della disoccupazione non è ciò su cui possiamo giocare per aumentare il tasso di occupazione. La parte dell'inattività riguarda i pazienti a lungo termine, le persone che si stanno formando… Dobbiamo considerare anche questo per aiutare con il reclutamento“, stima il direttore generale dell'Onem.

Anche gli effetti delle successive crisi del Covid-19 sembrano svanire, ha affermato Vandenbergh, secondo l’analisi di Vandenbergh. La disoccupazione temporanea è scesa di oltre il 25% in un anno, passando da 162.675 persone in media mensile nel 2023 a 121.127 dell’anno precedente. “Questo sistema ha rappresentato un cuscinetto costoso durante questo periodo, con 7,7 miliardi di euro di bonus aggiuntivi impegnati in quattro anni, ma ha consentito di preservare il tessuto sociale.”, analizza il Direttore Generale dell’Onem.Siamo quasi tornati al livello del 2019, storicamente basso.“