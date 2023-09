Riforma della tassa di immatricolazione in Vallonia: tra 50 e… 9.000 € da pagare a seconda del tipo di auto

-> Rileggi il nostro articolo: In Vallonia le auto pesanti e inquinanti saranno tassate più pesantemente

Ricordiamo che questa riforma era più ambiziosa nella norma, ma si è ridotta a un “semplice” emendamento alla TMC, che dovrebbe entrare in vigore nel luglio 2025. L’imposta annuale sulla cifra d’affari continuerà a basarsi sull’imposta sull’energia ( CV) e cilindrata. , che è stato criticato in quanto problematico dal punto di vista ambientale.

Punire le auto elettriche?

La Federazione automobilistica belga, Vibiac, si rammarica del fatto che gli standard di peso e potenza penalizzino le auto elettriche, nonostante un “fattore correttivo” che attenua questa penalità. Ricordiamo che le auto elettriche, soprattutto quelle pesanti, emettono meno CO2 ma incidono sull’ambiente e sul consumo di metalli, generando altre esternalità.

In termini di numeri, secondo i calcoli, la tassa oscillerà tra i 50 e i 9.000 euro (circa 5.000 euro dell’importo base per un’auto da 155 kilowatt, a cui si aggiungono le varie modifiche a seconda del motore, delle emissioni e del peso). . Le famiglie numerose potranno beneficiare di uno sconto di 100 euro.

Questa è la metodologia di calcolo:

Quota capitale : La quantità base (MB) varia a seconda della potenza del motore del veicolo, misurata in kilowatt (kW). Questo importo può variare da 50 euro a 4957 euro a seconda della potenza del motore. I veicoli con motori più potenti pagano un importo maggiore.

emissioni di CO2 : La quantità di TMC viene quindi regolata in base alle emissioni di CO2 del veicolo, misurate in grammi per chilometro (gr/km).

Peso del veicolo (massa massima consentita o MMA) : Viene preso in considerazione anche il peso massimo consentito del veicolo, compreso carburante, conducente, passeggeri ed eventuale carico. Questo peso specificato dal produttore è maggiore del peso effettivo per l’uso. Viene applicato un coefficiente basato sulla corrente media in base a questo peso.

Tipo di carburante (fattore C)Infine, viene preso in considerazione il tipo di carburante utilizzato dall’auto. Le auto elettriche hanno fattori di correzione specifici a seconda della loro potenza.

Tutti questi fattori sono presi in considerazione in una complessa formula matematica: TMC = MB * (CO2/x) * (M/y) * C.

Esempi di modelli popolari

