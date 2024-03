Puoi guidare questa Volkswagen senza avere la patente B

Chi ha detto che ce n'è solo uno per Aixam, Ligier e le altre Citroën Ami? Nel meraviglioso mondo della guida senza patente, se guardi da vicino, troverai offerte ancora più esotiche provenienti non così lontano come dalla Germania, dove opera Ellenator. Un'azienda specializzata nella conversione di veicoli di produzione in modelli “a tre ruote” la cui potenza è stata notevolmente ridotta per adattarsi alla categoria dei modelli L5e. Che non richiede la patente B ma richiede semplicemente una formazione equivalente alla patente 125cc, ovvero la patente A1Che si può sostenere a partire dai 16 anni. È quindi l’unica Volkswagen che si può guidare prima dei 17 anni, che ormai è l’età minima per sostenere l’esame della patente B!

Non più di 20 CV

Bel guipardo ma ovviamente non economico! ©Elinatore

Le normative per i veicoli a tre ruote della categoria L5e sono chiare: potenza non superiore a 20 cavalli e peso non inferiore a 1.000 kg. Questa “Geparda” (questo è il suo nome) è basata sulla Volkswagen Up! Soddisfa i criteri di 900 kg resi possibili dalla rimozione della maggior parte degli elementi di comfort, ma conserva comunque l'ABS e gli airbag. Se ha quattro ruote, Le code sono agganciate al centro dei bracci oscillanti realizzati dalla Ellenator, e la Geparda è legalmente considerata un veicolo a tre ruote Ciò gli consente di sfruttare lo status dell'L5e. Ma attenzione, la modifica non è affatto economica: costa poco più di 6.100 euro per una berlina come la Up!, più il prezzo dell'auto donante. La fattura può arrivare a più di 20.000 euro in pronta consegna.

Le ruote posteriori sono discrete ©Elinatore