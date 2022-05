Alcuni anni fa, Peter e Sheryl Plowman hanno acquistato la proprietà che era proprio accanto alla loro casa. Per questa coppia di Candelo (Nuovo Galles del Sud, Australia), l’obiettivo era chiaro: ristrutturare la casa e poi realizzare un profitto rivendendo l’immobile. Un piano è andato bene fino a quando non è arrivato il momento di lasciar andare il bene. Con loro sorpresa, Peter e Cheryl non possono vendere… perché non è casa loro. Almeno non giusto.

In un primo momento la coppia ha pensato a una brutta battuta, la coppia ha scoperto di essere stata vittima di un errore fatale da parte del comune. È emerso un piccolo errore critico che ha anche conseguenze più significative. “In realtà viviamo nella casa sbagliata da 20 anni”, spiegano la coppia. “Il mio affare”.

Concretamente, molte delle strade in cui vivono non sono state numerate cronologicamente. Si susseguono come segue: uno, due, quattro, tre e cinque. Uno strano capovolgimento della vincita media che oggi suscita perplessità burocratiche. Secondo i registri della città, i Plowman vivono nella casa sbagliata.

acquisizione video

Due case con il numero sbagliato

Quando hanno comprato la loro prima casa, Peter e Cheryl hanno comprato i quattro lotti pensando che fossero tre. E quando hanno comprato la casa accanto da ristrutturare, sono diventati i proprietari del quarto lotto quando lui pensava fossero tre. Un piccolo urto ha fatto esplodere la vendita poiché il potenziale acquirente si è reso conto che avrebbero comprato la casa sbagliata.

Oggi, la coppia australiana si trova in una posizione imbarazzante perché non può vendere la loro proprietà ristrutturata e nemmeno la loro casa perché hanno sbagliato numero. “I burocrati fastidiosi non possono contare, e siamo noi a pagare il prezzo di un errore commesso 130 anni fa”, si lamentano.

Oggi chiedono al consiglio comunale di venire a vedere cosa c’è che non va e riportare le cose a una parvenza di normalità.