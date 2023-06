Una persona che accompagnava Donald Trump è apparsa in sua assenza dal tribunale

La relazione tra Donald e Melania Trump, distante e misteriosa, è stata una costante fonte di voci, e il loro linguaggio del corpo lo conferma.

Cena con un miliardario in Florida, un’apparizione fianco a fianco a Capodanno e un viaggio in Scozia a maggio: Melania Trump non sta ignorando tutti gli impegni pubblici del marito, tutt’altro.

Ma non è arrivata al punto di accompagnarlo in tribunale.

La sua assenza durante il suo purgatorio legale ha alimentato la speculazione sul fatto che sostenesse o meno il repubblicano.

Chi è questo giudice che potrebbe svolgere un ruolo decisivo per Donald Trump nel suo processo?

Le lacrime di Pat Nixon

Donald Trump ha spazzato via la questione in un’intervista domenica, lodando “l’atteggiamento incredibile” di sua moglie e dicendo: “Nel suo modo molto discreto, non potrebbe importarle di meno”. E per aggiungere: “È un bravo ragazzo”.

Per Kathryn Gillison, storica dell’Università dell’Ohio, l’assenza di Melania Trump è particolarmente degna di nota perché abbondano gli esempi di donne politiche che hanno mostrato solidarietà ai loro mariti in tempi di crisi.

“Penso a Pat Nixon che piange accanto a suo marito che è stato costretto a dimettersi per lo scandalo Watergate. Hillary Clinton è stata coraggiosamente al fianco di suo marito dopo che si è dichiarato colpevole nel caso Lewinsky”, ha detto ad AFP.

“È il tipo di immagine a cui sono abituati gli americani”, dice il professore specializzato in coppie presidenziali.

Melania Trump è stata molto discreta, anzi, ha aderito a un legame delicato, cosa molto rara durante il mandato del marito.

Durante una delle sue rare interviste nel 2018, ha affermato di avere “altro per la testa” oltre alle presunte infedeltà del repubblicano con l’attrice Stormy Daniels.

Tuttavia, è stata la presunta frode contabile relativa ai pagamenti di questa porno star che ha fatto guadagnare a Donald Trump il suo primo atto d’accusa ad aprile.

Documenti riservati: Donald Trump denuncia ‘abuso di potere’

Crepe nel campo di Trump

Poi il team di Melania Trump ha criticato “i media che moltiplicano le speculazioni sulla posizione dell’ex first lady su questioni personali, professionali e politiche”. Don Flying per aiutare Donald Trump.

Le rare dichiarazioni pubbliche dell’ex first lady, originaria della Slovenia, sono ora dedicate a un’iniziativa a favore del benessere dei bambini. Oppure vendilo a NFT – Digital Business.

Un’altra crepa nel clan Trump, su cui il settantenne conta da tempo: l’amata figlia Ivanka, strettissima consigliera, ha avvertito che “non si farà coinvolgere” nella sua campagna per le elezioni del 2024.

Lou Casey DeSantis

Queste dinamiche familiari contrastano drasticamente con quelle del suo principale rivale nelle primarie repubblicane del 2024, Ron DeSantis degli anni ’40. Il suo primo consigliere politico, sua moglie Casey, è visto come una grande risorsa per ammorbidire la sua reputazione di uomo freddo.

L’ex giornalista di 42 anni, che ha partecipato a tutti i suoi incontri elettorali, sta contemporaneamente coltivando la sua immagine di madre.

Come durante questo sabato a un rodeo in Oklahoma, dove è stata vista dopo un passaggio sul palco con il marito, mentre incitava uno dei suoi figli su un toro meccanico.

Le foto sono state scattate e condivise ampiamente dall’intero team della campagna di DeSantis.

Casey DeSantis è “almeno tanto interessata alla carriera politica di suo marito quanto lui”, analizza Katherine Jellison. A differenza di Melania Trump, che non sembra avere la stessa voglia di essere coinvolta, dice.