Il ritorno della voce, l'abbondanza di influencer e i segreti vengono completamente svelati.. Questo è quello che ti sei perso dal primo episodio di “The Secret Story”! (video)

Il 23 giugno 2007 ha visto il lancio della prima stagione di Secret Story su TF1. Dopo undici stagioni e una pausa di sette anni, l'iconica House of Secrets ritorna martedì sera… tardi! Dovevi essere particolarmente motivato per scoprire i nuovi residenti, perché lo spettacolo andava in onda alle 23:30 e finiva alle 2:50. Per uno spettacolo per famiglie, è fantastico!

Negli ultimi giorni diverse informazioni hanno lasciato i telespettatori con il fiato sospeso. Innanzitutto l'annuncio del ritiro della celebre voce, interpretata da Dominique Duforest, dopo undici stagioni. Poi, sono stati svelati una serie di indizi che portano al primo segreto della casa, poche ore prima del lancio di questa dodicesima stagione: “Sono un atleta dei prossimi Giochi”. Con sorpresa di tutti, la voce della nuova casa è una voce femminile. Una voce che faticava a entrare nel ritmo delle cose, e tanti sbagli e sbagli. Dominique Duforest, tornato! Ma come sai, nella Casa dei Segreti bisogna sempre diffidare delle apparenze! Al termine della trasmissione, la voce (femminile) ha fatto un annuncio: Dominique Duforest non ha detto la sua ultima parola! Per tutta la serata, infatti, i candidati sono entrati in una “casa finta” con un “voto falso”. Così i due vincitori della prima prova, Zoe e Maxime, si sono resi complici di questo inganno. E Dominique Duforest resta l'unica voce in casa! I candidati avranno quindi una settimana per scoprire il segreto condiviso: “Noi siamo gli abitanti della falsa casa”. Per quanto riguarda i candidati e i segreti che verranno scoperti di seguito, i risultati sono molto contrastanti. La maggior parte di loro sono personaggi noti sui social media. Tutti i segreti, quindi, sono già fissati, minando fin dall'inizio l'aspetto emozionante del gioco… READ Guida Michelin: voici les chefs français qui décrochent la récompense suprême Candidati Gli spettatori hanno scoperto quali nuovi volti saranno presenti o meno in questa edizione Storia segreta. Il primo a varcare le porte della Casa dei Segreti è Zoe Brunet, conduttrice e prima classificata di Miss Belgio 2018, che recentemente si è unita a Grand Cactus su RTBF. Presto la raggiunse Charleneun'influencer di 26 anni, nota per il suo account TikTok “Charlène_et_Francesca”. Zoé Brunet è la favorita della stagione 12 di Secret Story ©TF1 CameronDa parte sua, è anche influente e conosciuto come il creatore di “Quoicoubeh”. Accanto a questi volti nuovi, c'è una voce molto riconoscibile tra i candidati: Killian36 anni, è la voce francese di Harry Potter. bagno privato, Beren“, 22 anni, studentessa di commercio al quarto anno, e Maxence, un broker assicurativo di 29 anni residente in Spagna, si è unito al cast. Ancor prima di varcare le porte della Casa dei Segreti, Beren e Maxence si trovarono ad affrontare un primo compito. Mentre pensavano di entrare con un segreto personale, la voce decise diversamente e offrì loro un segreto condiviso. Per la prima volta nella storia Storia segretaI due candidati condivideranno un fondo comune di zero euro. Pertanto il loro segreto comune è: “Siamo ladri di case”. Cassandra19 anni, di Marsiglia. Il suo segreto è: “Sono una campionessa francese di balli latini”. Alessio, 26 anni, arriva direttamente da Londra. Oltre ad essere un calciatore professionista, è anche un attivo influencer sui social media con il nome “@iamkingjunior”. Poi è stato il suo turno Francesca Ritornare a casa. Questo candidato italiano ha 28 anni e ora vive in Francia. Ha una relazione con Charlene, che condivide il segreto: “Abbiamo una relazione”. Gli altri candidati possono scoprire la loro storia sapendo di avere oltre 100.000 abbonati su TikTok? READ La coppia, Reithu Serbia, aspetta il loro secondo figlio Altri due candidati sono entrati contemporaneamente. Se21 anni, originario di Marsiglia Leo22 anni, ama viaggiare. Quest'ultimo è noto anche per il suo account TikTok con il nome “Leo_dlr2”. La voce ha deciso di rivelare loro un segreto condiviso: “Non siamo gemelli”. È stato nominato il figlio più piccolo della stagione Odisseo. Ha 18 anni ed è un tennista. È anche il figlio di Henri Lecomte, fratello di Maxime Lecomte, nominato per la prima stagione della serie TV Storia segreta. Bruno, 36 anni, è padre di un figlio piccolo e decano dello spettacolo. Si è anche rivelato un atleta di punta, essendo un mentore di gare per l'atleta paralimpico cieco Timothy Adolph sull'atletica leggera. Giustino, 26 anni, originario di Besançon, lavora nel settore delle vendite da due anni. La voce gli suggerì di tornare con un segreto molto speciale: “Non ti unirai alla Casa dei Segreti come pensavi stasera“La voce glielo spiegò.”È un'attrice professionista che farà il suo debutto a casa tua. E domani entrerai nella casa dei segreti.. Lo ha spiegato: “Sono tornato a casa il secondo giorno”. Infine, l'ultimo candidato è un candidato belga di 23 anni, molto noto al pubblico! Massima Ha vinto la medaglia d’oro al World Championship of Performing Arts (WCOPA) di Los Angeles nel 2023. Il suo segreto è: “Sono un campione del mondo di magia”. Elenco dei segreti – “Sono un atleta nei prossimi giochi”: Bruno, che in realtà è Bruno Nabrix – “Io sono il Campione Internazionale di Magia”: Massima – “Siamo una coppia”: Charlene e Francesca READ Il fidanzamento di Maria Laura dal Belgio: svelata la data del matrimonio, scelta la location da sogno! “Il pubblico mi ha scoperto nella prima stagione di Storia segreta”: Odisseo -““Siamo ladri di case”. Beren e Maxence – “Sono il creatore di “Koikokoba”: Cameron – “Sono stato abbandonato alla stazione dei treni quando avevo quattro anni”: Alessio – “Sono la voce francese del mago più famoso del mondo”: Killian – “Non siamo gemelli”: Lou e Leone “Sono tornato a casa il secondo giorno.” :Giustino -““Sono il campione francese di balli latini”: Cassandra – “Partecipato al concorso Miss Universo”: Zoe

