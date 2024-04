Principe Harry: Questa è la “battaglia” tra Archie e Lilibet in cui ha vinto su Meghan Markle

Il principe Harry e Meghan Markle vivono negli Stati Uniti con i loro due figli, Archie e Lilibet. E sembra che abbia vinto il Duca di Sussex “Bataille” contro sua moglie Per quanto riguarda i loro due figli piccoli. Secondo molti media americani, infatti, il padre non voleva che suo figlio e sua figlia apparissero nella prossima serie Netflix dedicata alla loro famiglia.

E per una buona ragione, Uno spettacolo di cucina incentrato su Meghan Markle dovrebbe vedere la luce. Sembra che la madre non fosse contraria alla comparsa dei suoi figli sullo schermo.

Il principe Harry non vuole vedere i suoi figli sullo schermo

Ma una fonte ha detto sole : “Harry e Meghan non sono sempre d'accordo su quanta visibilità mediatica dovrebbero avere i loro figli, ma in questo caso Harry ha chiaramente vinto.” Tuttavia, la duchessa di Sussex ha suggerito di volerlo fare “Di nuovo nella vita pubblica, con Archie e Lilibet al suo fianco”. Ma per il principe Harry, la rivelazione sui suoi figli riporta alla mente ricordi molto brutti.

In realtà, Li porterò nel Sussex Da bambino soffriva molto di sovraesposizione. Fin dalla giovane età, centinaia di fotografi hanno seguito lui, suo fratello e sua madre, Lady Diana.

Infanzia difficile

Per tutta la sua vita, la sua famosa madre è stata il bersaglio dei paparazzi. Nel documentario “Diana Our Mother: Her Life, Her Legacy”, gli specialisti hanno ricordato un momento molto difficile per la Principessa di Cuori. “Quando Diana ha cercato di andarci Negozio di dolciumi in città con i ragazziI fotografi correvano in tutte le direzioni come topi. Volevano tutti mettersi in posizione per la foto, si sono spinti, hanno iniziato a litigare e alcuni di loro sono caduti…” Una situazione infernale per una madre.

“I ragazzi erano molto spaventati quel giorno.” Ex assistente personale della Principessa di Cuori. “Ero già al negozio quando Diana è arrivata. Questa situazione lo fece arrabbiare. Non capiva perché insistessero. Ha rispettato la sua parte dell'accordo facendo il servizio fotografico, quindi cosa potevano volere di più? “Non voglio vedere di nuovo i miei figli in questo modo”, mi ha detto.