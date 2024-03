La foto ritoccata di Kate solleva chiaramente interrogativi sulla principessa

Le domande non riguardano l'argomento Kate. Nel Regno Unito, Kensington Palace ha pubblicato una foto della principessa, la prima foto ufficiale dopo l'operazione di metà gennaio, ma la foto non è stata pubblicata domenica sera dall'Agence France-Presse e da altre agenzie di stampa, perché era stata chiaramente manipolato.

La pubblicazione di questa foto è arrivata dopo una lunga e insolita assenza sui media della moglie del principe William, che per settimane ha sollevato speculazioni sulle sue condizioni di salute.

Immagine modificata grossolanamente

Con questa immagine il palazzo sperava di porre fine a queste domande? Soprattutto dopo una settimana movimentata, con la pubblicazione di una foto inedita sui media americani, e la confusione attorno alla presenza della principessa ad un evento ufficiale il prossimo giugno. Sfortunatamente, molte agenzie di stampa hanno deciso di annullare la pubblicazione della foto dopo aver notato che era stata pesantemente modificata.

L'Agence France-Presse ha dichiarato: “Si scopre che la foto presentata oggi (domenica) da Kensington Palace di Kate e i suoi figli è stata modificata” per giustificare questa decisione. Contattato, Kensington Palace non ha risposto alle richieste dell'AFP.

In questa foto, scattata da William, secondo il palazzo, e pubblicata sugli account social ufficiali della coppia, Kate siede sorridente su una sedia a sdraio, indossando jeans, una giacca e una giacca scura, circondata dai suoi tre figli, George. Charlotte e Louis ridono. Il palazzo ha spiegato che la foto è stata scattata “a Windsor all’inizio di questa settimana”. “Grazie per i vostri auguri e il continuo sostegno negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una felice festa della mamma”, che si celebra domenica nel Regno Unito, indica il breve messaggio firmato con la lettera “C” (per Catherine) e allegato alla foto.

Apprezzamento senza precedenti

Se la stampa segue sempre l'operato della famiglia reale, le notizie sull'operazione e sul periodo di recupero di Kate hanno sollevato molti interrogativi, anche critiche, anche sui tabloid, sebbene siano molto favorevoli alla formazione della coppia con William. Questa foto manipolata rischia quindi di scatenare ulteriori speculazioni, visto che l'ultima apparizione pubblica ufficiale della moglie del principe William risale alla messa di Natale tenuta dalla famiglia reale a Sandringham due mesi e mezzo fa. Un riconoscimento senza precedenti per la popolare principessa, i cui viaggi spesso fanno notizia sui media britannici.

Kensington Palace ha annunciato il 17 gennaio che la principessa era stata sottoposta il giorno prima ad un intervento chirurgico addominale “programmato” in una clinica londinese, senza specificarne il motivo, ma ha negato che si trattasse di un cancro. Ha espresso il “desiderio” di Kate che le sue informazioni mediche personali rimangano private e ha osservato che non avrebbe partecipato ad alcun impegno pubblico ufficiale prima di Pasqua.