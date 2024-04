Harry e Meghan: i Sussex stanno portando il punto a casa con nuove importanti nomine

IL Il principe Harry et al Meghan Markle Ho assunto due nuovi direttori della comunicazione. Per rafforzare la loro squadra e il ramo delle comunicazioni, il Duca e la Duchessa di Sussex hanno effettuato una promozione Miranda Barbot. Ex direttore delle comunicazioni globali, ora presta servizio Vicepresidente dei programmi e delle operazioni sui mediasecondo la gente.

Riempiendo il vuoto lasciato da Miranda Barbot nella sua precedente posizione, Charlie Gibson et al Kyle Bollea Unisciti alla squadra. Ashley HansenDa parte sua, rimane nella sua posizione di direttrice delle comunicazioni per il duca e la duchessa di Sussex.

Harry e Meghan: costruire un forte team di comunicazione

Charlie Gibson lo è Con sede nel Regno Unito Assumerai il ruolo Responsabile delle comunicazioni. Sarà il punto di contatto per i media europei. Charlie Gibson è un nome noto nel settore, soprattutto dopo aver condotto varie campagne pubblicitarie per clienti come Instagram, Samsung e Haribo. Charlie Gibson ha vent'anni Gestione del marchio E basato su Relazioni pubbliche E conta per lui.

per Kyle Bollealui è il Nuovo addetto stampa Vice. Con sede a Los Angeles, è anche direttore delle comunicazioni per i media statunitensi. Kyle Bollea ha lavorato suAgenzia Unita dei Talenti in precedenza. Parliamo bene dell'azienda Leader della Coppa del Mondo In termini di talento, sport, intrattenimento e consulenza.

Harry e Meghan: una nuova avventura digitale

Notiamo che Fondazione Archwell IL Il principe Harry E Meghan Markle ha un accordo di produzione Netflix. Dopo aver rotto con SpotifyMeghan Markle ha firmato con Media della limonata A Contratto di trasmissione. “Sono orgoglioso di poter annunciare che mi unirò allo straordinario team di Lemonada per perseguire il mio amore per il podcasting“, ha annunciato in un comunicato stampa. Recentemente, i genitori di Archie e Lilibet hanno lanciato il loro programma Nuovo sito web Nel più grande apprezzamento.

Inoltre Meghan Markle È tornato su Instagram Ha anche lanciato una pagina web per la rivelazione Frutteto della Riviera americana. Si tratta di un nuovo marchio lifestyle che rifletterà tutte le passioni della Duchessa, secondo una fonte. “E' qualcosa che voleva fare da un po'. Ha la passione di condividere il suo stile e le cose che ama“Questa fonte ha detto la gente.