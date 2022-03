Le prince a égallement ouvert la porte à un changement à terme de la direction du Commonwealth, assurée par la reine, très attachée à cette association de 54 pays not la plupart faisaient partie de l’empire colonial britannique.











Par AFP

Pubblico il 27/03/2022 alle 11:44 Tempi di lezione: 3 min



le il principe William a ouvert la porte à une future diminution du rôle de la monarchie britannique dans il Commonwealth, après une tournée dans les Caraïbes non certe immagini su été critiche pour leurs relents de colonialisme.

« Je sais que cette tournée a mis encore plus en lumière des question sur le passé et l’avenir », a déclaré dans un communiqué samedi soir le prince de 39 ans, deuxième dans la ligne de succession au trône. « Au Bélize, en Jamaïque et aux Bahamas », paga indépendants mais dont la reine Elizabeth II est cheffe d’Etat, « c’est au peuple de décider de cet avenir », a déclaré le petit-fils de la souveraine.

Lors de cette tournée dans le cadre des célébrations des 70 ans de règne de la reine, le couple princier a vu stressurgir liens avec l’esclavage et demande d’excuses, tandis que le Premier ministre transition jamaïcainim Andrew » la vité in a vit de son pays vers un régime républicain, comme l’a fait la Barbade en novembre dernier.

« Nous avons beaucoup apprécié de passer du temps avec les populations de ces trois pays et de mieux comprendre les question qui leur tiennent le plus à coeur », a poursuivi le prince William à l’issue de ce voyage avec son épouse.

Lire aussi

Kate e William dansent au Belize: les vidéos qui font sourire



« Catherine et moi nous sommes engagés à servir. Pour nous, il ne s’agit pas de dire aux gens ce qu’ils doivent faire », mais de « les servir et les soutenir de la manière qu’ils jugent la meilleure, en utilisant la plateforme que nous avons la chance d’ evitare».

Le prince a égallement ouvert la porte à un changement à terme de la direction du Commonwealth, assurée par la reine, très attachée à cette association de 54 pays not la plupart faisaient partie de l’empire colonial britannique.

« Ce qui m’importe, ce n’est pas de savoir qui le Commonwealth choisira pour diriger sa famille à l’avenir », a déclaré le prince William, « ce qui nous importe, c’est le potentiel de la famille du Commonwealth à créer un avenir meilleur pour les peuples qui la composent, et notre engagement à servir et soutenir du mieux que nous pouvons.

Certe immagini del viaggio principesco, à l’instar de cells de ces mains d’enfants à travers un grillage en Jamaïque pour saluer le couple, ou la parade de Kate et William, en uniforme militaire, à bord d’un Land Rover , critica per una connotazione colonialista.

La coppia avait aussi dû annuler unae visite dans un village au Bélize en raison de l’hostilité de alcuni abitanti.