L’ancien juré de Top Chef a ouvert les portes de sa maison à l’émission people de TF1. Et les filles du cuisinier toulousain, viré de l’émission culinaire pour être remplacé par Glenn Viel, y ont fait des révélations surprenantes sur son rôle de père. “Ça reste l’autorité paternelle donc on prend des pinchettes quand même, confie Emma qui travaillait auparavant chez LVMH. Il était plus sévère avec moi qu’avec toi Camille d’ailleurs.”

À quoi ressemblait leur jeunesse avec des parents au mode de vie très agité ? Camille ed Emma ont répondu france dans 50′ dentro su TF1. “Nos genitori n’étaient pas là le soir donc on avait des nounous qui nous gardaient le soir, c’est un métier hyper fatiguant. On n’est pas sur des horaires normaux” […] on leur en a beaucoup voulu étant petite.”

Ce qui n’empêche pass ces filles de porter leur papa dans leur cœur. La preuve, Camille (ex-infirmière) ed Emma (qui bossait dans chez le leader mondial de produits cosmétiques) ont tout plaqué pour s’associer à leur paternel. “C’est le premier projet familial que nous montons avec mon père et ma sœur, Camille, avait déclaré Emma dans Actu Toulouse au sujet de ces fameux bar à croque-monsieur. Chacun a ses ruoli. Moi, je me suis occupée de la partie business plan, marketing, ma soeur travaille sur l’aspect logistique et gestion de projet. Et mon père en est évidemment l’ambassadeur.”