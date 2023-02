La rabbia di Muriel Robin nei confronti di Pierre Palmed dopo il suo terribile incidente, la fine di un’amicizia?

Secondo Paris Match, Muriel Robin non ha visto il suo amico dalla sua visita in ospedale, subito dopo l’incidente.

Muriel Rubin, sua amica di sempre, è stata una delle prime ad andare in ospedale dopo l’incidente. Se l’attrice non ha parlato pubblicamente del caso, uno dei suoi parenti ha rivelato la sua opinione sul caso, a Paris Match.

Il 10 febbraio abbiamo appreso del terribile incidente automobilistico causato da Pierre Palmede a Villers-en-Pierre nella Seine-et-Marne. Il comico, sotto l’effetto di cocaina e che faceva festa da 24 ore, è uscito, prima di urtare un’auto che proveniva dalla direzione opposta. A bordo della nave ci sono un uomo, una donna incinta e un bambino di 6 anni. Sono rimasti tutti gravemente feriti e la donna ha perso il figlio. Mentre era in custodia della polizia, l’uomo ha detto di “vergognarsi” e di non ricordare assolutamente nulla, semplicemente perché aveva “chiuso a chiave il grande cancello di ferro della sua proprietà”. Quindi è un “buco nero”.

Secondo il magazine, Muriel Rubin sarebbe “disgustata, delusa e infelice”. “Lo vedi come un assassino”, ha rivelato questo parente senza nome. “È così arrabbiata con lui per aver rovinato la vita di una famiglia, perché ha preso la guida mentre era sotto l’effetto di droghe”. Sempre secondo Paris Match, Muriel Robin non fa più visita alla sua (ex?) fidanzata.