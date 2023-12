Il petrolio è ai minimi da sei mesi dopo l’inflazione statunitense

prezzo finale

Martedì i prezzi del petrolio hanno ripreso a scendere, gravati dalle preoccupazioni per l’eccesso di offerta di greggio, dalle cupe prospettive economiche globali e dall’inflazione statunitense che non rallenta così facilmente.

Il gas europeo ha continuato a scendere ai livelli più bassi degli ultimi tre mesi.

IL Prezzo al barile A Brent dal Mare del Nord per consegna a Febbraio 3,66% A $ 73,24.

Equivalente statunitense di un barile di greggio West Texas Intermediate (WTI) con consegna a gennaio, smarrito 3,79% A $ 68,61.

I due benchmark globali sono così scesi al livello più basso dalla fine di giugno.

L’inflazione statunitense ha rallentato nell’arco di un anno 3,1% (Indice dei prezzi al consumo), ma ha ripreso forza nell’arco di un mese, a novembre, a +0,1% et al +0,3% Per l’inflazione core, esclusi alimentari ed energia.

“L’inflazione non sta certamente rallentando abbastanza da consentire alla Fed di proporre un taglio dei tassi in futuroJohn Kilduff di Again Capital ha detto all’AFP.

Mercoledì la banca centrale concluderà la sua riunione di politica monetaria poiché si prevede che lo status quo sui tassi di interesse rimarrà.

“Ma il mercato sperava in commenti più accomodanti sulla prosecuzione della politica monetaria“Il che potrebbe non accadere, dato il tono dell’inflazione”, ha spiegato Kilduff.

Il presidente della Fed Jerome Powell terrà una conferenza stampa mercoledì alle 19:30 GMT.

In parallelo, “Con la produzione statunitense in continua crescita e le preoccupazioni sulla salute dell’economia cinese, le prospettive della domanda a breve termine appaiono incerte“, conferma James Hart, analista di Tickmill.

John Kilduff ha osservato che la produzione di petrolio greggio statunitense è in realtà a un livello record e che gli Stati Uniti sono “un importante esportatore di petrolio greggio e prodotti raffinati, il che potrebbe rappresentare un problema per l’OPEC e il mantenimento dei prezzi”.

Secondo i dati ufficiali pubblicati sabato dall’Ufficio nazionale di statistica, gli investitori temono inoltre che la deflazione cinese accelererà a novembre a causa del calo dei prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari.

Per Tamas Varga, è “Un segnale di rallentamento della domanda da parte della seconda economia mondiale“.

Il petrolio greggio ha perso tra il 25 e 28% Dal punto più alto di quest'anno, raggiunto a fine settembre, quando si sono avvicinati $ 100 botte.

Sul versante europeo del gas naturale, i futures olandesi del TTF, considerato lo standard europeo, sono scesi a 34,860 euro Megawattora (MWh), in calo 3,48%Dopo aver raggiunto i 34505 euro per megawattora, il prezzo più basso da settembre.

“I prezzi stanno scendendo a causa della possibilità che le temperature moderate continuino per lungo tempo“, commenta Barbara Lambrecht, analista di Commerzbank, sottolineando che il riscaldamento è il principale motore della domanda durante i mesi invernali.

