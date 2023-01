Passeggino elettrico o auto cambia colore: la novità più folgorante del Las Vegas Tech Show

Un grande blocco di innovazione elettronica, la mostra sulle nuove tecnologie si tiene attualmente a Las Vegas per 4 giorni. Un’opportunità per i produttori di esporre le loro ultime invenzioni agli occhi del mondo.

Una macchina che cambia colore, rulli elettrici o anche un indicatore di maturazione per vedere se un avocado è commestibile, no, non stai sognando, queste invenzioni esistono. Il New Technology Show è attualmente in corso a Las Vegas. Un appuntamento imperdibile per scoprire le future innovazioni.

Anche quest’anno i diversi brand presenti sono riusciti a raddoppiare la loro creatività per stupire il pubblico ei media. Esempio ? BMW ha rivelato il prototipo di un’auto che cambia colore.

E per spingere lo spettacolo al limite, l’attore americano Arnold Schwarzenegger è stato invitato a parlare di questa nuova auto. “Nella maggior parte dei miei film, le macchine sono state il nemico. Oggi hanno trovato un modo per farne un’alleataHa detto.

Oltre ai grandi marchi, ci sono anche produttori più piccoli. Kevin Huang, ad esempio, ha inventato il passeggino che si muove da solo. “È il passeggino più intelligente del mondo. È gestito da un’intelligenza artificiale con visione artificialelui spiega.

Per 4 giorni, più di 100.000 professionisti provenienti da cento paesi verranno a presentare e scoprire le innovazioni di domani.