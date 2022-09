Una settimana fa, Delhaize Bakery, situata nel quartiere blu di Hasselt, ha lanciato una nuova promozione. Il pane che non era stato venduto il giorno prima viene ora offerto ai clienti a metà prezzo. “È un test in questo momento, per vedere se funziona. Invece di € 2,49, le pagnotte di un giorno costano € 1,25”, spiega Nancy Hotmeyers, che lavora nel negozio.

Per un dipendente Delhaize, la differenza da un giorno all’altro non è molto, ed è possibile conservare il pane più a lungo congelandolo.







Alcuni forni utilizzano già questo sistema

Nelle panetterie Vangrootloon, questo sistema è in uso da un anno, spiega Jean Massa, Direttore Marketing: “Abbiamo ritenuto importante che le nostre filiali avessero sempre pane fresco fino all’orario di chiusura. Ma questo ha avuto la conseguenza che c’era sempre molto eccedenza Negli ultimi due anni abbiamo notato che i clienti guardano sempre più al prezzo e valutano le promozioni, è nata così l’idea di restituire le eccedenze in negozio a prezzo scontato »

Negli ultimi mesi è diventato più difficile per le persone. Abbiamo voluto mettere in risalto il nostro lavoro ed è un successo, perché questi pani sono molto richiesti”, conclude.

L’opzione è troppo buona per andare

C’è ancora l’opzione Too Good To Go, che ti consente di acquistare cibo a un prezzo inferiore in molti negozi e ristoranti della tua zona. “Questa estate abbiamo visto un aumento del 20% del numero di nuovi utenti che richiedono pacchetti entro 30 giorni. Si tratta di una crescita significativa”, ha affermato la portavoce dell’azienda Lauren Portmans.