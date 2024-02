Il padre di Luke dona il suo corpo alla scienza e il disegno di legge sconvolge la sua famiglia: come funziona esattamente?

COSÌ, “Quando mio suocero è morto, abbiamo avvisato le pompe funebri“, continua Martine. È stato Luc ad andare lì per firmare il contratto. Purtroppo, sotto l'influenza dell'emozione, non ha compreso appieno ciò che aveva contratto. Non è che quando sono tornati a casa con sua moglie, si sono resi conto dell'importo : 3.295 euro.

Una cifra che sembra loro del tutto folle. “È stato un grande successo“.

“Per me i costi più sbilanciati sono le spese amministrative di 300 euro a Ottignies, per una dichiarazione di morte, che trovo eccessive. Organizzare funerali per 450 euro quando non si faceva niente. Le birre costano 250 euro anche se non ha senso perché nessuno è andato a trovare mio suocero, nemmeno noi“, spiega Martine con la banconota in mano.