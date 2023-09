Vuelta 2023: Vengegard è regina a Tormali, tripletta per Jumbo-Visma, giornata senza Evenpoel relegata a più di 20 minuti

Il profilo si adatta a questo et al I concorrenti lo hanno fatto. Plotone Vuelta Metti in mostra In occasione di questa 13a tappa. Un vero spettacolo killer Due contendenti alla vittoria finale. Remco Fino aepoel Ha perso il piede in prima salita, come il portoghese Joao Almeida. Con il sostegno dei compagni di squadra, il belga non è riuscito a rimettersi in carreggiata.

Al fronte, Jumbo-Visma ha sventato ogni tentativo di fuga. I compagni di squadra del Kos hanno letteralmente soffocato la concorrenza. Quando ne erano rimasti solo dieci nel gruppo di testa, Jonas Vengegard ha lanciato un primo attacco. Seguito da Mass, Ayuso, Landa, Wijddebricks, Koss e Roglic, il vincitore del Tour de France ha accelerato per la seconda volta per staccarsi. Dietro, i suoi compagni di squadra hanno aspettato le ultime centinaia di metri per lasciarsi alle spalle gli altri leader. Impressionante per la sua perseveranza, Cian Uijtdebroeks ha ottenuto un record nella top 5 della tappa Queen nel suo primo Grand Tour.