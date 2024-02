Pierre Lochte: “Al 30 giugno 2024, Standard avrà speso 24,8 milioni di euro, di cui 12,2 milioni di euro di trasferimenti prima dell'acquisizione di 777 Partners.”

Pierre Lochte, direttore generale di Standard, è stato ospite lunedì sera del Tribune. È tornato alle difficoltà sportive e finanziarie vissute dal Liegi. Pezzi selezionati.

Modalità sportiva:I risultati delle nostre squadre A e U23 sono inaccettabili. Questa è la situazione che vogliamo correggere rapidamente. (Per quanto riguarda la partita in RWDM, 2-2) Abbiamo spiegato l'ultimo cambiamento a Stephen (Alzatevi, miei incubi). C'è voluto molto tempo e il pareggio è stato un duro colpo. Poi il secondo gol è stato un duro colpo, ma è stato rassicurante vedere la reazione della squadra. Rimaniamo convinti che Ivan (Leko) sia l'allenatore capace di imporre la sua visione. È arrabbiato, come lo siamo tutti. Musa Djenebo? Non siamo contenti della sua prestazione, ma non lo è nemmeno lui. Ci ha provato, quando è arrivato non era pronto fisicamente. Le aspettative sono alte, ma c'è una perdita di fiducia e preoccupazioni fuori dal campo. Ritardato pagamento delle quote dei giocatori? “Ci sono stati ritardi di 5 e 10 giorni, ma con i giocatori tutto è sempre stato molto trasparente”.

Situazione finanziaria : “777 Partners hanno versato 40 milioni di euro dal suo arrivo, ma il club è ancora in vita e così non può continuare. Non sono loro i principali colpevoli e spetta a noi correggerli. Non abbiamo visto abbastanza dell'identità standard. Dobbiamo controllare i nostri costi. Al 30 giugno 2024, la Standard dovrà spendere 24,8 milioni di euro in afflussi, di cui 12,2 milioni per trasferimenti prima dell'arrivo dei 777. Nel frattempo si sono registrati solo 12,7 milioni di afflussi. Il monte salari è aumentato di nuovo perché sono stati fatti degli aggiustamenti dopo il cancello del calcio e perché avevamo una seconda squadra di professionisti (SL16 nella Professional Challenger League). D’altra parte, abbiamo giocatori che stanno guadagnando valore, come Jehan Kanak, Nathan Ngoy, Lucas Nobe e Isaac Price. Per la prima volta realizzeremo un profitto sui trasferimenti in base al saldo tra acquisti e vendite. Non si tratta di cifre enormi, ma è questa la linea che vogliamo seguire: spendere quello che abbiamo, non quello che non abbiamo.

777 partner:Non sono un avvocato di 777 Partners, ma finché crederò nel loro progetto sarò sempre CEO di Standard. Quando non ci crederò più, me ne andrò. Sondaggi (Dalla rivista norvegese Josimar su Galaxy 777) ? “Non so tutto. A volte ho anch'io dei dubbi, ma non so tutto.”